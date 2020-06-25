З Днем янгола Анни: картинки, смс, привітання у віршах і прозі

У четвер, 25 червня, православні віряни відзначають набуття мощей і друге прославлення благовірної великої княгині Анни Кашинської. Ця свята була донькою ростовського князя Дмитра Борисовича, а згодом – дружиною князя Михайла Ярославича Тверського. У 14 столітті Анна прийняла чернечий постриг і стала настоятелькою Тверського жіночого монастиря.

Цього дня власниці імені Анна відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем ангела Анни: смс, привітання у віршах і прозі

Звучное имя твое означает

Божию милость, терпенье, смиренье.

Анну сегодня мы все поздравляем

И выражаем свое ей почтенье.

Будь же всегда ты такою прекрасной

Милой и доброй, такой как сейчас.

Пусть будет жизнь, как волшебная сказка.

Счастлива будь и собой радуй нас.

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

***

З Днем ангела Анни maximum.fm

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

Сьогодні – світле свято і в цей добрий день – в День Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце співає і дарує близьким людям надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.

Листівки та картинки в День ангела Анни

Привітання з Днем ангела Анни facedobra.com

Побажання в День ангела Анни Pinterest

Картинка з Днем ангела Анни facedobra.com

Іменини Анни maximum.fm

Іменини Анни: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня також відзначається Міжнародний день моряка.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.