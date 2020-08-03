З днем ангела Анни: гарні привітання, смс, картинки, листівки та відео

У понеділок, 3 серпня, власниці імені Анна відзначають свій День ангела. Так, православна церква сьогодні вшановує пам'ять благовірної Анни Кашинської.

До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День ангела Анни: смс, вірші та відео

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

***

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Мила Анюто! Нехай в житті завжди буде щастя, і всі Святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання у твоєму житті завжди буде взаємним і величезним, нехай друзі будуть справжніми і вірними, а успіх заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла та яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри.

***

С Днем ангела Анны! Желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце громко поет и дарит близким людям надежду. Здравия, неутомимой веры и силы.

Картинки і листівки до Дня ангела Анни

День ангела Анни uaportal.com

іменини Анни Фото: uanews.co.ua

Картинки до Дня ангела Анни Фото: uaportal.com

Іменини Анни: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.