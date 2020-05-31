З Днем ангела Андрія: смс, привітання у віршах і прозі, листівки та відео

У неділю, 31 травня, православна церква вшановує пам'ять святого мученика Андрія Лампсакійського, який разом з іншими християнами був убитий в 3-му столітті за відданість вірі.

Цього дня всі, хто має ім'я Андрій, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі смс, привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

З Днем ангела Андрія

Привітання з Днем ангела Андрія у віршах і прозі

День ангела, прекрасный день,

Прими, Андрюша, поздравленья,

Пускай удача за тобою ходит, словно тень,

Пусть дарит жизнь лишь только вдохновенья.

Здоровья крепкого желаем от души,

Пусть непременно сбудутся твои мечты.

Пускай одарит тебя судьба сполна,

Пускай везет тебе во всем, всегда.

***

Анімаційна листівка з Днем ангела Андрія otkritkiok.ru

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

День ангела Андрія facedobra.com

Андрей – ты светоч средь мужей!

Есть уважать тебя причина:

Средь праздников и будних дней

Во всем ты – подлинный мужчина.

К успеху будет путь открыт,

Судьба тебя вознаградит!

***

Картинки з іменинами Андрія otkritkiok.ru

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Прикольні привітання з Днем ангела Андрія pozdravok.ru

Іменини у Андрійка.

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

***

СМС до Дня ангела Андрія osoblyva.com

Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Андрію. Нехай твоя харизма робить цей світ яскравішим, нехай твій талант допомагає тобі прокладати шлях до перемоги, нехай твоя посмішка дарує тепло близьким, а твій характер і цілеспрямованість забезпечують успіх і процвітання. Здоров'я, удачі, наполегливості та сил.

Картинки до Дня ангела Андрія

Гіфка до Дня ангела Андрія pozdravok.ru

Листівки з Днем ангела Андрія ulyublena.com

Картинки з Днем ангела Андрія otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Андрія otkritkiok.ru

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.