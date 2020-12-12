З днем ангела Андрія: привітання, відео, картинки та листівки
Власники ім'я Андрій у неділю, 13 грудня, відзначають свій день ангела. Так православна церква цього дня вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в день ангела Андрія
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось всё желанное,
И достатка постоянного!
Пусть апостол дарит радость,
Жизнь семейную хранит,
Гонит прочь печаль и гадость,
Все недуги исцелит!
***
Зі святом тебе, Андрію!
Яскравих і блискучих днів,
Оптимізму й успіху,
І побільше в житті сміху!
Нехай щастить тобі завжди,
Доброї буде хай доля,
Виходять справи всі,
І виповниться мрія.
***
Хай принесе святий Андрій
Удачу, мир, добро, достаток,
Нехай завжди в житті твоєму
Панують гармонія й порядок!
Бажаю щирого кохання,
Здоров'я сталевого, міцного!
І мрії здійснюються твої
Нехай легко знову й знову!
***
Пускай тебе Святой Андрей
Подарит счастья очень много!
Мечты пусть сбудутся скорей,
Желаю я всего благого!
Здоровье, силы и терпение
Пусть Первозванный принесет!
Пусть будет каждое мгновение
Сладкой жизнь твоя, как мед!
***
Хай принесе святий Андрій
Здоров'я, сили і терпіння,
Щоб всі мрії збулися скоріш,
Надії, плани і стремління!
Бажаю вірити й кохати,
Вперед іти своїм шляхом
Добро навколо дарувати,
І тішитися кожним днем!
***
Поздравляю вас с Днем святого Андрея Первозванного. Пусть ангел не покидает вас, удача не уходит, а мужество ведет к благородной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости и крепких сил!
***
Бажаю, щоб День Андрія Первозванного був наповненим тільки добром! Нехай святий Андрій пошле тобі багато сил, віру в себе і удачу! Бажаю тобі світу в душі, гармонії і вічного відчуття щастя!
***
Вітаю тебе, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій покровитель – Андрій Первозванний – стане помічником у будь-якій справі, допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставлених цілей.
Картинки і листівки до дня ангела Андрія
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, ким був Андрій Первозванний і яких традицій віряни дотримуються 13 грудня. Так, у давнину в цей день відзначалося дохристиянське свято Калита.
За матеріалами: pozdravok.ru.