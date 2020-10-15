З Днем ангела Андрія: гарні привітання, картинки та відео

Власники імені Андрій у четвер, 15 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, цього дня православна церква вшановує пам'ять Андрія Юродивого.

Цей святий в X столітті прийняв аскетичний подвиг юродства – вдаваного безумства – і жив у вигнанні і бідності. За переказами, він сподобився явлення Пресвятої Богородиці, на честь якого було засновано свято Покрова Пресвятої Богородиці. До іменин Андрія OBOZREVATEL підготував гарні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День ангела Андрія: смс, вірші та проза

С праздником тебя, Андрей!

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

С Днем ангела Андрея!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

Сегодня у тебя, Андрюша, именины,

Поздравить искренне тебя пришли мы,

Удачи, счастья хотим пожелать,

Чтоб горя и беды никогда тебе не знать.

Пусть ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надежные окружают,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Люби, и будь любимым всегда.

***

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

***

На проблемы все забей –

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы все у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал –

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Нехай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Андрей – ты светоч средь мужей!

Есть уважать тебя причина:

Средь праздников и будних дней

Во всем ты – подлинный мужчина.

К успеху будет путь открыт,

Судьба тебя вознаградит!

***

Іменини у Андрійка.

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

***

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –

Твой Ангел ходит по земле...

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Андрей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

***

Андрію! Бажаємо тобі завжди залишатися веселою і душевною людиною. Нехай твої чудові риси характеру, завдяки яким ти вмієш знайти контакт з будь-якою людиною, допоможуть тобі зайняти гідне місце в житті. Нехай все, про що ти мрієш, дається тобі легко.

***

С Днем ангела Андрей! Большого успеха по жизни, духовного роста, плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и позитивных эмоций.

***

Андрійко, нехай твоє життя складається лише з позитивних моментів! Бажаю тобі залишатися у відмінній формі, завжди бути здоровим і легко долати всі перешкоди на шляху до заповітних мрій! Нехай щира любов, доброта і щастя завжди переповнюють твою душу!

Картинки і листівки до Дня ангела Андрія

Іменини Андрія: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.