З днем ангела Анастасії: привітання, відео, картинки і листівки

Власниці імені Анастасія в понеділок, 4 січня, відзначають свій день ангела. Православна церква в цю дату вшановує пам'ять їхньої святої покровительки – великомучениці Анастасії Узорішительниці.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.

Вірші, проза та смс в день ангела Анастасії

В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

***

Анастасія нехай тебе береже,

Нехай захищає й оберігає.

Дороги всі відкриє перед тобою,

І всі перепони в житті прибирає.

Нехай допоможе узи розірвати,

Ті, що заважають щастю й удачі.

Нехай береже тебе завжди як мати,

Твій світ духовний робить багатшим.

***

В День святой Анастасии,

Благодатный праздник твой,

Я желаю – будь счастливой

И любви врата открой!

Пусть от всех невзгод святая

Вмиг тебя убережет,

И, везенье обгоняя,

Радость в жизнь твою войдет!

***

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Бажаю в День святої Анастасії великого кохання та міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і правильного духовного шляху.

***

С Днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, улыбка – светлой, вера – крепкой, душа – счастливой!

***

Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброю дорогою, хай свята угодниця вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.

***

У День святої Анастасії від чистого серця хочу побажати мудрості й гідності, честі та благородства, міцної віри і сил, небесної благодаті і сильного характеру, світлих надій і чистої любові, миру і щирих молитов.

Картинки і листівки в день ангела Анастасії

Листівка в день ангела Анастасії Pinterest

Картинка в день ангела Анастасії facedobra.com

З днем ангела Анастасії bonnycards.ru

Привітання з днем ангела Анастасії YouTube

Відео до дня ангела Анастасії

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святої Анастасії та як він відзначається. Великомучениця вважається покровителькою вагітних жінок і невинних в'язнів.

За матеріалами: pozdravok.ru.