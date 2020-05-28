Головна Новини
28 травня • оновлено в 05:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання зі святом

1.2т
Читати матеріал російською

У четвер, 28 травня, православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії Латрійської. Цього дня власниці імені Настя святкують свій День ангела.

До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

З Днем ангела Анастасії

З Днем ангела Анастасії

З Днем ангела Анастасії: привітання у віршах і прозі, смс

Анастасія – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

День ангела Анастасії

День ангела Анастасії

otkritkiok.ru

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

***

Привітання з Днем ангела Анастасії

Привітання з Днем ангела Анастасії

facedobra.com

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Іменини Анастасії 2020

Іменини Анастасії 2020

otkritkiok.ru

Настенька, с именинами тебя! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

***

Настусю, нехай в твоїх очах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових митей, виконання всіх бажань і прихильності долі! Ти неймовірно гарне янголятко, залишайся такою ж хорошою дівчиною!

День ангела Анастасії: картинки з привітаннями

Картинки з Днем ангела Анастасії

Картинки з Днем ангела Анастасії

facedobra.com

Поздоровлення з іменинами Анастасії

Поздоровлення з іменинами Анастасії

otkritkiok.ru

Гіфка до Дня ангела Анастасії

Гіфка до Дня ангела Анастасії

otkritkiok.ru

Анімаційні привітання в День ангела Анастасії

Анімаційні привітання в День ангела Анастасії

otkritkiok.ru

Побажання з Днем ангела Анастасії

Побажання з Днем ангела Анастасії

ulyublena.com

Відео до Дня ангела Анастасії

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в червні 2020 року.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 905.

    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • У США анонсували вакцину від COVID-19: названий термін.

  • Вірусолог пояснила небезпеку "лікыв Трампа", якими лікували COVID-19.

  • З'ясувалося, як коронавірус передається в метро: вчені показали наочне відео.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги