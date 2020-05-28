З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання зі святом

У четвер, 28 травня, православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії Латрійської. Цього дня власниці імені Настя святкують свій День ангела.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, відео та картинки.
З Днем ангела Анастасії
З Днем ангела Анастасії: привітання у віршах і прозі, смс
Анастасія – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
День ангела Анастасії
otkritkiok.ru
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
***
Привітання з Днем ангела Анастасії
facedobra.com
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Іменини Анастасії 2020
otkritkiok.ru
Настенька, с именинами тебя! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.
***
Настусю, нехай в твоїх очах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових митей, виконання всіх бажань і прихильності долі! Ти неймовірно гарне янголятко, залишайся такою ж хорошою дівчиною!
День ангела Анастасії: картинки з привітаннями
Картинки з Днем ангела Анастасії
facedobra.com
Поздоровлення з іменинами Анастасії
otkritkiok.ru
Гіфка до Дня ангела Анастасії
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання в День ангела Анастасії
otkritkiok.ru
Побажання з Днем ангела Анастасії
ulyublena.com
Відео до Дня ангела Анастасії
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.
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