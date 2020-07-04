З Днем янгола Анастасії: картинки, смс, вірші, проза та відео з привітаннями
Власниці імені Анастасія 4 липня відзначають свій День янгола. Так, церква цього дня вшановує пам'ять Анастасії Романової – доньки Миколи II, яку разом з родиною було розстріляно 1918 року.
До іменин Анастасії OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео і картинки.
День ангела Анастасії: смс, вірші та проза
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
***
Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
С днем именин хочу поздравить, Настя,
Сегодня ангел твой спускается с небес,
Рукой волшебною своей смете ненастья,
На всем плохом поставит жирный крест.
Чтоб ты жила всегда с улыбкой яркой,
Чтоб впереди немало было светлых дней,
Чтоб получать от жизни лишь подарки
И чтобы ты была счастливой, Настя, в ней.
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Вітаю з Днем ангела Анастасії! Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа -щасливою!
***
Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Пусть далее путь твой идет светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
Листівки та картинки до Дня ангела Анастасії
Іменини Анастасії: відео
Раніше OBOZREVATEL публікував 10 дивовижних фактів про Гаррі Поттера.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.