З Днем янгола Анастасії: картинки, смс, вірші, проза та відео з привітаннями

Власниці імені Анастасія 4 липня відзначають свій День янгола. Так, церква цього дня вшановує пам'ять Анастасії Романової – доньки Миколи II, яку разом з родиною було розстріляно 1918 року.

До іменин Анастасії OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео і картинки.

День ангела Анастасії: смс, вірші та проза

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

***

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

З Днем ангела Анастасії bonnycards.ru

С днем именин хочу поздравить, Настя,

Сегодня ангел твой спускается с небес,

Рукой волшебною своей смете ненастья,

На всем плохом поставит жирный крест.

Чтоб ты жила всегда с улыбкой яркой,

Чтоб впереди немало было светлых дней,

Чтоб получать от жизни лишь подарки

И чтобы ты была счастливой, Настя, в ней.

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Вітаю з Днем ангела Анастасії! Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа -щасливою!

***

Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Пусть далее путь твой идет светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

Листівки та картинки до Дня ангела Анастасії

Картинки в День ангела Анастасії maximum.fm

Привітання в іменини Анастасії 2020 maximum.fm

Листівка з Днем ангела Анастасії maximum.fm

Іменини Анастасії: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.