З Днем ангела Анастасії: картинки, смс, привітання у віршах і прозі

У вівторок, 9 червня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анастасії. Цього дня всі, хто має ім'я Анастасія, святкують свій День ангела.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, оригінальні листівки, смс та відео.

З Днем ангела Анастасії

День ангела Анастасії: смс, вірші та проза

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

День ангела Анастасії 2020 otkritkiok.ru

В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

***

Іменини Анастасії 2020 maximum.fm

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

***

Листівки з Днем ангела Анастасії maximum.fm

Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа – щасливою!

***

Желаю в День ангела Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

***

Анімаційні картинки до Дня ангела Анастасії otkritkiok.ru

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

Картинки до Дня ангела Анастасії

З Днем ангела Анастасії: картинки і смс maximum.fm

Привітання з Днем ангела Анастасії otkritkiok.ru

Гіфка з Днем ангела Анастасії otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Анастасії otkritkiok.ru

Прикольні привітання з іменинами Анастасії otkritkiok.ru

Іменини Анастасії: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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