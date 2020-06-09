З Днем ангела Анастасії: картинки, смс, привітання у віршах і прозі

У вівторок, 9 червня, віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анастасії. Цього дня всі, хто має ім'я Анастасія, святкують свій День ангела.
До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, оригінальні листівки, смс та відео.
З Днем ангела Анастасії
День ангела Анастасії: смс, вірші та проза
Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
День ангела Анастасії 2020
otkritkiok.ru
В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!
***
Іменини Анастасії 2020
maximum.fm
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
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Листівки з Днем ангела Анастасії
maximum.fm
Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа – щасливою!
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Желаю в День ангела Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.
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Анімаційні картинки до Дня ангела Анастасії
otkritkiok.ru
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
Картинки до Дня ангела Анастасії
З Днем ангела Анастасії: картинки і смс
maximum.fm
Привітання з Днем ангела Анастасії
otkritkiok.ru
Гіфка з Днем ангела Анастасії
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Анастасії
otkritkiok.ru
Прикольні привітання з іменинами Анастасії
otkritkiok.ru
Іменини Анастасії: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.
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