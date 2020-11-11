З днем ангела Анастасії: гарні привітання, картинки і відео

У середу, 11 листопада, власниці імені Анастасія відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхьої святої покровительки Анастасії Римської – преподобномучениці, яка постраждала в III столітті.

До іменин Анастасії OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

Преподобномучениця Анастасія Римська (Солунська) постраждала за віру в III столітті azbyka.ru

Вірші, проза та смс в день ангела Анастасії

В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З днем ангела, Настя, найкращі привітання!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Насті нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

***

Нехай під крилами своїми

Настю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Женщина милая, Анастасия,

Позвольте поздравить с Днем ангела Вас!

Вы так умна и красива,

Что того сами не зная осчастливили нас.

Желаем Вам любви, добра и счастья,

Быстрых, легких и неожиданных побед.

Пусть стороной обходят все несчастья,

И привлекательности хватит на сто лет.

***

Хай Настю нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Настуню, ти, немов прекрасна квітка, така гарна й ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість!

***

С днем ангела, Анастасия! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя ее защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

Листівки та картинки до дня ангела Анастасії

Привітання з днем ангела Анастасії bonnycards.ru

Картинка в день ангела Анастасії facedobra.com

Листівка в день ангела Анастасії npf-rpf.ru

Відео з привітаннями

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