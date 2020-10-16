З Днем анестезіолога 2020: найкращі привітання та листівки

Всесвітній день анестезіолога, або Всесвітній день анестезії, відзначається щороку 16 жовтня.

Так, цього дня 1846 року в США було проведено першу в світі операцію під ефірним наркозом. До свята OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію анестезії, а також публікує привітання зі святом.

Історія анестезії

16 жовтня 1846 року дантист з США Вільям Мортон провів першу операцію під ефірним наркозом у Массачусетському загальному госпіталі, клінічній базі Гарвардської медичної школи. Ця подія стала одним з найбільш значущих подій в історії медицини, позбавивши пацієнтів від болю при операціях.

Всесвітня федерація анестезіологічних спілок (англ. WFSA) підкреслює, що в 70 країнах світу кількість анестезіологів менша, ніж 5 на 100 тисяч населення. У цілому по світу на даний час потрібні більше 136 тисяч лікарів-анестезіологів.

З Днем анестезіолога: смс, вірші та проза

Пацієнтам даруєш ти

Почуття ейфорії.

Діє, як еліксир

Твоя анестезія.

Зі святом хочу привітати,

Милий наш доктор, тебе.

Щоб наркоз давав ти чітко,

Докладно, як для себе.

Нехай здоров’я буде міцним,

Радує тебе нехай життя,

Будь веселим оптимістом,

Не хандри, завжди тримайся.

***

Анестезия вам не шутки.

Ведь без нее и на минутку

Сегодня докторам нельзя.

Я поздравляю вас, друзья!

Желаю точности в работе,

Чтоб были вы всегда в почете,

Лишь позитивного вокруг

И выдающихся заслуг!

***

Вдячності від людей,

Підйому сил, успіху.

Хай буде більше часу

Для відпочинку і сміху.

У Всесвітній день анестезії

Вас вітаємо від душі,

Тих,хто рятує нас від болю.

Ви ангели в земній плоті.

***

Каждый анестезиолог

Знает – труд его не прост.

Операцию без боли

Обеспечит лишь наркоз.

Рассчитает точно дозу,

Усыпит и проследит,

Чтобы все прошло отлично.

Никому не навредит.

Мы сегодня поздравляем

Уникальнейших врачей,

Им желаем лишь успеха,

Долгих и счастливых дней!

***

З Всесвітнім днем анестезіолога! Бажаю бути вірним щитом від болю для пацієнтів і найдорожчою людиною для своєї родини. Удачі в роботі і тільки позитивних результатів, достатку в кишені, посмішки на обличчі, радості й щастя в кожному дні!

***

Поздравляю людей очень важной профессии, анестезиологов всей страны. Хочу пожелать успеха в вашей сложной, практически ювелирной работе. Желаю всегда точных расчетов наркоза, чтобы ваши пациенты с улыбкой выходили из волшебного сна, который вы дарите им во время операций. Желаю здоровья и сил вам, вашим близким и любимым людям и вашим пациентам. С днем анестезиолога!

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Сьогодні день анестезіолога! Мої вітання з нагоди професійного свята! Бажаю величезних успіхів у роботі та особистому житті, щоденної удачі, міцного здоров'я, і щоб життя було без болю і розладів!

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Поздравляю с Днем анестезиолога! Желаю сил, удачи и крепкого здоровья. Знаю, что пациенты, доверяя тебе свои жизни, получают самого лучшего анестезиолога в мире. Пускай все идет наилучшим образом для тебя. Пускай рядом будет верная подруга и надежные друзья!

Листівки та картинки до Дня анестезіолога

Привітання з Днем анестезіолога Pinterest

Листівка в День анестезіолога і алерголога Pinterest

Картинка до Дня анестезіолога YouTube

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, vitannya.in.ua.