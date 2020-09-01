З Днем знань 2020! Найкращі привітання, листівки і картинки

Українські школярі та студенти 1 вересня традиційно відзначають День знань. Так, для них цього дня починається новий навчальний рік.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З 1 вересня 2020: смс, вірші та проза

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань –

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись –

Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!

***

Желаю много интересного познать,

Но и об отдыхе совсем не забывать.

В день знаний пусть сопутствует удача,

В учебе ожидает только счастье.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Хороших оценок желаю,

С днем знаний тебя поздравляю,

Учись всегда интересно,

С домашкой справляйся чудесно.

***

З 1 вересня 2020 Фото: Wix.com

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

С Днем знаний! Все сокровища науки

Желаю в ларчик мудрости сложить,

Для этого берите книгу в руки,

Учиться – значить полноценно жить!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Привітання з Днем знань Фото: davno.ru

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!

***

Немає в світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки! Вітаю вас з Днем знань, з днем мудрості і старанності! Нехай у вашому житті буде можливість вчитися і набувати знання не лише в шкільні роки, але й у майбутньому, протягом усього життя! Нехай ваш розум ніколи не відмовляється від нових знань, але завжди прагне до пізнання і мудрості!

***

День знань 2020 Фото: vo.voloshynivka.in.ua

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей и их родителей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

***

С Днем знаний. Желаю бодро просыпаться, всем с утра улыбаться, с отличным настроением идти на учёбу, с энтузиазмом учиться, смело покорять новые вершины, стремиться и побеждать, интересно и весело проводить время с друзьями, заниматься чем-то увлекательным и полезным, каждый день наполнять новыми знаниями, идеями, успехами, знакомствами, историями и путешествиями.

Листівки та картинки до Дня знань

Зі святом 1 вересня Фото: 24tv.ua

Картинка з Днем знань Фото: provokation.in.ua

З Першим дзвінком 2020 Фото: MY.UA

Побажання на 1 вересня Фото: Wix.com

Вірші в День знань Фото: darschool1.ucoz.ru

Листівка до Дня знань 1 вересня Фото: YouTube

З 1 вересня: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як буде проходити навчання в університетах України з 1 вересня.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.