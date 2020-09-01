З Днем знань 2020! Найкращі привітання, листівки і картинки

1 вересня школярі та студенти святкують День знань. Фото: dekupagik.com.ua
Українські школярі та студенти 1 вересня традиційно відзначають День знань. Так, для них цього дня починається новий навчальний рік.
До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань –
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись –
Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!
***
Желаю много интересного познать,
Но и об отдыхе совсем не забывать.
В день знаний пусть сопутствует удача,
В учебе ожидает только счастье.
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Хороших оценок желаю,
С днем знаний тебя поздравляю,
Учись всегда интересно,
С домашкой справляйся чудесно.
***
З 1 вересня 2020 Фото: Wix.com
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
С Днем знаний! Все сокровища науки
Желаю в ларчик мудрости сложить,
Для этого берите книгу в руки,
Учиться – значить полноценно жить!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
Привітання з Днем знань Фото: davno.ru
Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!
***
Немає в світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки! Вітаю вас з Днем знань, з днем мудрості і старанності! Нехай у вашому житті буде можливість вчитися і набувати знання не лише в шкільні роки, але й у майбутньому, протягом усього життя! Нехай ваш розум ніколи не відмовляється від нових знань, але завжди прагне до пізнання і мудрості!
***
День знань 2020 Фото: vo.voloshynivka.in.ua
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей и их родителей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
***
С Днем знаний. Желаю бодро просыпаться, всем с утра улыбаться, с отличным настроением идти на учёбу, с энтузиазмом учиться, смело покорять новые вершины, стремиться и побеждать, интересно и весело проводить время с друзьями, заниматься чем-то увлекательным и полезным, каждый день наполнять новыми знаниями, идеями, успехами, знакомствами, историями и путешествиями.
Зі святом 1 вересня Фото: 24tv.ua
Картинка з Днем знань Фото: provokation.in.ua
З Першим дзвінком 2020 Фото: MY.UA
Побажання на 1 вересня Фото: Wix.com
Вірші в День знань Фото: darschool1.ucoz.ru
Листівка до Дня знань 1 вересня Фото: YouTube
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як буде проходити навчання в університетах України з 1 вересня.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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