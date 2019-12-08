Юріїв день: прикмети і заборони 9 грудня

9 грудня православні християни відзначають День святого Георгія Побідоносця. У народі це свято називається Юріїв день.

Історія, традиції свята, як відзначати і що не можна робити – в матеріалі OBOZREVATEL.

Юріїв день: історія свята

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Святкування дня пам'яті Георгія Побідоносця, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, було встановлено в православній церкві в пам'ять про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051–1054 роки.

Юрій, або Георгій – римський воїн, християнський святий, мученик. Був родом з греків Каппадокії. Син римського офіцера Гіротонія і його дружини християнки Поліхронії. Був гвардійцем і соратником римського імператора Діоклетіана. Під час гонінь на християн втратив всі посади. Мужньо прийняв смерть, відмовившись зректися своєї віри в Ісуса Христа.

9 грудня селяни мали право переходити від одного власника до іншого. Щоправда, ця традиція була скасована російським царем Борисом Годуновим в кінці XVI століття. Як відомо, крилата фраза "Ось тобі, бабуся і Юріїв день" означає втрачені можливості.

Юріїв день: традиції

Вважалося, що на Юрія зима повністю вступає в свої права: "Юрій мостить, а Нікола гвоздить". Тому до 9 грудня люди забивали вікна і оббивали двері повстю, щоб захистити свої хати від лютих морозів.

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А вирушаючи в далеку дорогу 9 грудня обов'язково потрібно було відслужити молебень про сприятливе закінчення майбутньої подорожі.

Також на Юріїв день молилися святому Георгію з проханням захистити домашнє господарство, просили здоров'я і безпеки для худоби, щоб хижаки не чіпали її.

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Наші предки також вірили, що 9 грудня "Єгорій відпускає на волю вовків" і вони можуть нападати на всіляку худобу.

Для захисту домашньої животини селяни кидали жаринки в воду, а потім кілька штук заносили в хлів з худобою.

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Юріїв день: що не можна робити

У Юріїв день заборонялося працювати. Вірили, що всім, хто не поважає святого, він принесе біду. Вовки часто виявлялися в ролі виконавців покарання. Вони могли напасти на худобу людини, що провинилася, а також на неї саму.

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Крім того, в народі вважалося, що для того, щоб жити в достатку і не мати боргів, обов'язково до Юрієва дня потрібно позбутися боргів або розплатитися за рахунками.

"Єгорій – над вовками господар. Що у вовка в зубах, то Єгорій дав". Це означає, що рятувати приречену на поталу вовком тварину було не можна, інакше можна було роздратувати святого Георгія. Існувала легенда, що цього дня святий, в образі сивого старого, ходить лісом, збирає в зграю вовків і розподіляє між ними корів і овець.

Прикмети на Юріїв день

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Стежили на Юріїв день за температурою за порогом. Якщо за вікном мороз, то і вся зима обіцяла за щоки покусати, а коли іній на склі наріс, то навесні хорошого врожаю можна чекати.

Якщо до 9 грудня випало багато снігу, то до 6 травня все розтане і виросте нова трава.

Якщо на Юріїв день холодно або вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою та довгою.

Почути вовче виття недалеко від будинку — до сильних морозів.

Сильний вітер 9 грудня: чекайте тріскучих морозів.

Якщо на 9 грудня весь день мете заметіль, то буде раннє напування бджіл.

Для народжених 9 грудня найкращим талісманом будуть халцедон або хризоберил.

Без Юр'єва наказу і сірий (вовк) ситий не буде.

На що вовк сірий, а й той за законом живе: що Єгорій скаже, на тому все й порішили.

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