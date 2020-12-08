Юріїв день 2020: що не можна робити на Георгія Побідоносця

У середу, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. У народі свято відоме під назвами Юріїв день, Юрій Осінній, Юрій Зимовий або Єгорій Зимовий.

Віряни моляться святому Георгію про захист сімейного вогнища і здоров'я домашніх тварин. З давніх-давен вважалося, що зима цього дня остаточно вступає в свої права і починаються справжні холоди. OBOZREVATEL розповідає про головні традиції, прикмети і забобони свята.

Історія свята

Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий в 11 столітті. Цю дату в православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму в 1051-1054 роках у Києві.

День Георгія Побідоносця 9 грудня встановив Ярослав Мудрий Wikipedia

Хто такий Георгій Побідоносець

Згідно з житієм святого, Георгій Побідоносець народився в третьому столітті в Каппадокії (сучасна територія Туреччини). Батько його був воїном, а мати володіла багатими маєтками. Після смерті батька Георгій з матір'ю переїхали в палестинську Лідду (зараз Ізраїль). Юнак вступив на військову службу і незабаром завдяки своєму розуму, силі й мужності став улюбленцем імператора Діоклетіана: його було призначено тисячником.

У 20-річному віці Георгій став власником багатої спадщини. Він відправився до двору, але з початком гонінь на християн роздав статки бідним і перед Діоклетіаном оголосив себе християнином. Коли Георгія заарештували і штовхали до темниці списами, один з них поламався, немов соломинка. А після однієї з тортур явився ангел і всі рани святого зцілилися.

Георгій Побідоносець народився в третьому столітті в Каппадокії chslovo.com

Також його кидали в яму з негашеним вапном, перебивали кістки, били воловими жилами, змушували випити отруту, але кожного разу Георгій Побідоносець повставав зціленим. Після всіх мук святий не зрікся Христа і створив кілька чудес (воскресіння померлого і оживлення загиблого вола), чим багатьох схилив до християнської віри.

У результаті мученика засудили до страти. Вночі уві сні йому явився Ісус Христос із золотим вінцем на голові та повідав, що святого чекає рай. Коли Діоклетіан востаннє запропонував Георгію зректися Христа, він попросив віднести його до храму Аполлона. Там святий осінив себе і статую язичницького бога хресним знаменням, від чого біс, що мешкав у ній, оголосив себе занепалим ангелом, а всі ідоли обвалились.

Тоді жерці в люті стали бити Георгія, а дружина імператора, свята Олександра Римська, звернена в християнство дивом, що трапилося, впала до ніг великомученика і зі сльозами молила про прощення її чоловіка. У гніві Діоклетіан наказав відсікти їй і Георгію голови. Мученицьку смерть святий прийняв з молитвою і спокійною усмішкою.

Традиції в Юріїв день

Святий Георгій Побідоносець вважається покровителем воїнів, сміливців, хліборобів та вовків. Йому моляться про себе і близьких, а також про захист домашніх тварин від вовчої зграї.

У давнину в Юріїв день селяни могли перейти від одного до іншого поміщика. Скасування цього права 1649 року стало причиною появи прислів'я: "Ось тобі, бабусю, і Юріїв день".

У народі вірили, що починаючи з Юрія вовки нападають на худобу.

Вважалося, що з 9 грудня зима встановлює свої права і починаються справжні холоди.

За повір'ям, у Юріїв день потрібно віддати всі борги – це обіцяє достаток і благополуччя.

Вирушаючи в далеку дорогу, варто помолитися про щасливе завершення подорожі або замовити в церкві молебень за здоров'я.

Святому Георгію моляться про захист домашніх тварин від вовчої зграї Pixabay

Прикмети на 9 грудня

Багато снігу на Юрія – до травня все розтане і заросте травою.

Іній – до багатого врожаю.

Холодно – зима буде морозною.

Вітер з півночі – до заморозків.

Вовк виє – до похолодання.

Багато снігу на Юрія – до травня все розтане і заросте травою Pixabay

Що не можна робити в день Георгія Побідоносця

Сваритися, лаятися, злитися, лихословити.

Полювати: цим можна накликати біди на сім'ю.

Лежати і байдикувати: святий Георгій благоволить працьовитим.

Використовувати гребені, гребінці, ножиці – за повір'ям, це нашкодить волоссю.

Молитва до Григорія Побідоносця

Святому Георгію моляться про підтримку у важких ситуаціях, зміцненні у вірі, допомоги в пошуках істинного шляху, лікуванні хвороб, а також про гарний урожай, здоров'я худоби і захист від стихій.

Молитва до святого Григорія Побідоносця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня 2020 року відбудеться сонячне затемнення. На думку астрологів, воно може вплинути на долю всіх жителів Землі.