Юріїв день 2020: гарні привітання зі святом, листівки та відео

6 травня святкується Юріїв день. Це народне свято, яке також відоме як Юрій Весняний. Церква цього дня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця, якого ще називають святим Юрієм.

Також 6 травня всі, хто має імена Юрій та Георгій, відзначають свої іменини. OBOZREVATEL пропонує читачам найкращі привітання у Юріїв день: листівки, відео, вірші та прозу.

Юріїв день: привітання у віршах та прозі

Юріїв день 2020: привітання fresh-cards.ru

Твоє ім'я Юрій – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!

***

Привітання з Днем Юрія

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Юрія,

Прийми привітання!

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У Юріїв день вітаю вас і від душі бажаю неймовірною витримки і сили волі, мудрості, відваги, хоробрості серця, добрих намірів у житті і щасливої долі.

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Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця otkritkiok.ru

Я помолюсь за Юру всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоб біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують літа тобі довгі і світлі.

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За матеріалами: pozdravok.ru.