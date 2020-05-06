Юріїв день 2020: гарні привітання зі святом, листівки та відео
6 травня святкується Юріїв день. Це народне свято, яке також відоме як Юрій Весняний. Церква цього дня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця, якого ще називають святим Юрієм.
Також 6 травня всі, хто має імена Юрій та Георгій, відзначають свої іменини. OBOZREVATEL пропонує читачам найкращі привітання у Юріїв день: листівки, відео, вірші та прозу.
Юріїв день: привітання у віршах та прозі
Твоє ім'я Юрій – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Юрія,
Прийми привітання!
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У Юріїв день вітаю вас і від душі бажаю неймовірною витримки і сили волі, мудрості, відваги, хоробрості серця, добрих намірів у житті і щасливої долі.
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Я помолюсь за Юру всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоб біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують літа тобі довгі і світлі.
Листівки з Днем Юрія
З днем Георгія Побідоносця 2020: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Юріїв день.
За матеріалами: pozdravok.ru.