Ялинкову гірлянду створено 138 років тому: 7 цікавих фактів про винахід

У вівторок, 22 грудня, електричній гірлянді виповнюється рівно 138 років. 1882 року її винайшов Едвард Джонсон, помічник знаменитого Томаса Едісона.

Саме він вирішив розфарбувати в синій, червоний і білий кольори 80 мінілампочок і з'єднати їх. OBOZREVATEL публікує кілька цікавих фактів до дня народження ялинкової гірлянди.

Щоб представити свій винахід світу, Едвард Джонсон запросив журналістів на презентацію, але на той момент електрична гірлянда виявилася нікому не цікавою. Святкові ялинки ще довгий час прикрашали звичайними свічками.

Першу рекламу гірлянд було опубліковано 1901 року, а популярність вони отримали тільки в 1920-х роках.

Перші ялинкові гірлянди виготовлялися вручну, а всі деталі продавали окремо, щоб покупець сам об'єднав їх у конструкцію.

Перші ялинкові гірлянди було створено на зорі електрифікації (першу центральну електростанцію Едісон побудував 1882 року), тому вони були надзвичайно пожежонебезпечними. Повністю готові до застосування гірлянди виготовила корпорація General Electric, США.

До СРСР електричні гірлянди потрапили лише 1938 року. Справа в тому, що через Першу світову війну до них ставилися негативно як до "німецького звичая", а потім більшовики й зовсім заборонили новорічні та різдвяні свята. Тільки після 1935 року в Радянському Союзі стали прикрашати ялинки до Нового року, коли заборону було знято.

На тлі "космічної гонки" тема космосу стала особливо популярною, що відобразилося й на прикрасах для новорічної ялинки. З 1967 року завод "Укркабель" у Києві випускав електрогірлянди "Космос" із лампочками у вигляді космічних супутників, планет, астероїдів і ракет.

На сьогоднішній день найпопулярніші – світлодіодні гірлянди (LED). Вони бувають вологостійкі, якими можна прикрашати ялинку як вдома, так і на вулиці. Червоні і жовті можуть прослужити до 90 тисяч годин, білі – близько 50 тисяч годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт із пожежної безпеки розповів, як правильно прикрашати квартиру і ялинку гірляндами на Новий рік, щоб уникнути пожежі.