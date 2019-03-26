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Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

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26 березня 2019 року відзначають День Національної гвардії України, шанують пам'ять Святого Никифора. Також, свій день народження святкує Стів Тайлер, а в 1828 році Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт

Прикмети 26 березня можуть вказати на те, якою погода буде навесні. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019
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Никифоров день

26 березня вшановують пам'ять патріарха Константинопольського Никифора, який жив у восьмому-дев'ятому століттях. У народі про цей день говорять "на Никифора". Як і будь-яке свято, він має свої традиції і заборони. Наприклад, вважається, що якщо в цей день прилітають гуси, то рік буде врожайний. Про прийдешнє тепло також сповіщають жайворонки.

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

День Національної гвардії України

Це професійне свято, всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України. Свято встановлене враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту і охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку.

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

Прикмети 26 березня

На Никифора тумани – літо непогожим буде;

З берези багато соку тече – буде непогоже літо;

Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною;

Гуси прилетіли раніше – зберете багатий урожай;

Порізатися в цей день – сильний переляк може бути;

Якщо 26 березня зрубати дерево – це приверне нещастя.

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

Народилися 26 березня

1948 - Стівен Тайлер, американський рок-музикант, вокаліст і лідер групи "Aerosmith".

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

1985 - Кіра Найтлі, англійська актриса.

Якою буде погода навесні: прикмети і свята 26 березня 2019

Також 26 березня

1828 - Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.

1845 - У США запатентовано медичний пластир.

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Evans Judith
Evans Judith
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