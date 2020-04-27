Якого числа День матері у 2020 році в Україні: дата

Вікторія Жмайло свята 09:30, 27.04.2020 Оновлено: 10:38, 27.04.2020

День матері в Україні в 2020 році випадає на 10 травня.

Як відомо, в нашій країні цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.

День матері 2020 в Україні

День матері має міжнародний статус і святкується в десятках країн світу.

Традиція святкувати День матері пішла з США. У 1907 році Анна Джарвіс, щоб віддати данину пам'яті своєї матері, виступила з пропозицією заснувати таку дату. Її підтримала місцева влада, а з часом до ініціативи приєдналися й інші країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році німецький супермаркет Edeka піддався жорсткій критиці через рекламний ролик до Дня матері.

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