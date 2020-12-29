Який макіяж вибрати на Новий рік: поради від б'юті-блогера

Вибираючи макіяж для новорічної вечірки, краще не експериментувати, а зупинитися на найбільш комфортному для вас образі, до якого не завадить також додати блискіток.

Про це в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL розповіла б'юті-блогерка Ліза Краснова. Насамперед вона рекомендує використовувати перевірені засоби.

За словами Краснової, нову косметику краще не застосовувати в такий відповідальний вечір, необхідно поекспериментувати з нею кілька разів, подивитися як реагує ваша шкіра, чи комфортна вона і чи достатньо стійка.

Також б'юті-блогерка рекомендує в новорічну ніч використовувати найбільш сяючі і блискучі засоби, оскільки вони відповідають символу прийдешнього року – Білому Металевому Бикові. Блискітки можна використовувати на всіх частинах тіла – в макіяжі, манікюрі, зачісці, на тілі. Тим більше, що гліттери є для будь-якої кишені: від найбюджетніших до більш професійних. Наносяться вони на спеціальний праймер.

Водночас найбільш виграшними кольорами в одязі для зустрічі Нового року-2021 будуть білий, чорний і зелений, а також світлі металеві відтінки. Однак, як вважають астрологи, вибирати певний відтінок в одязі потрібно залежно від того, про що ви мрієте в прийдешньому році: якщо чекаєте зростання доходів – біле вбрання, а якщо шукаєте другу половинку – зверніть увагу на світло-сірі або сріблясті. Головним аксесуаром новорічної ночі 2021 стануть металеві прикраси.

А щоб будь-яка дівчина могла відчути себе королевою в новорічну ніч, OBOZREVATEL підготував варіанти модних вбрань. Це може бути сукня з об'ємними рукавами, комбінезон, топ з брюками або напівпрозора сукня.

Також OBOZREVATEL зробив добірку найбільш модних рішень святкових зачісок для зустрічі Нового року. Їх можна зробити самостійно навіть у домашніх умовах.

Також український дизайнер Андре Тан напередодні Нового року розповів, яких помилок не можна допускати у виборі вбрання на святковий корпоратив. За його словами, цього року не потрібно занадто креативити зі своїм образом.