Які свята відзначають 16 серпня: прикмети на неділю і що не можна робити

16 серпня 2020 року православні християни відзначають День пам'яті Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця. За народним календарем святкується Малинник – день пам'яті Антона Вихровія.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 16 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День пам'яті Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця

Антоній народився в 1067 році в Римі, з дитинства був вихований у відданості Святій Церкві. Він походив зі знатного роду. У 17 років прийняв чернецтво і роздав частину багатства жебракам, а іншу вклавши в бочку і кинув в море. Через гоніння на православних християн почав блукати, поки не знайшов на березі великий камінь, на якому прожив цілий рік в пості і молитві. Буря підхопила цей камінь і понесла далеко в морську безодню.

Преподобний Антоній Римлянин, Новгородський чудотворець Тatmitropolia.ru

Перепливши море напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, Антоній зупинився на березі річки Волхова, недалеко від Новгорода. Жителів здивував мовчазний чужинець, який так і залишився на своєму камені і відповідав на питання поклонами. Через три дні молитов Антоній відправився в Новгород, де заснував на залишки своїх багатств з виловленої рибалками бочки монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

Антона Вихровія або Малинник

На Антона (Антонія) на Русі сміливі люди виходили на перехрестя "вартувати вихори". Якщо вихор з'являвся, потрібно було увіткнути в нього ніж і при цьому тримати голову півня. Після цього можна було допитувати вихор про те, якою буде зима. Втім, і без цього обряду можна було передбачити погоду: якщо в Антонів день був сильний вітер, тим більше з вихорами – зиму чекали снігову і морозну. Крім вітрів в цей день побоювалися дощів – зарядивши в цей день, вони тривали ще довго.

Малинник: що це за свято Pixabay

Це свято називали також Малинником, оскільки він випадав на період, коли в лісах і садах достигало багато малини. Як правило, малина асоціювалася з чимось дуже приємним і бажаним. Цю ягоду використовували і в лікувальних цілях (особливо при застуді), і в кулінарії – пекли з нею пироги, робили варення і компоти.

Ще одна назва свята, за аналогією з малинник – Горішник. До цього часу достигали горіхи.

Прикмети: якою буде погода 16 серпня Pixabay

Прикмети на 16 серпня: якою буде погода

Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.

Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.

Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.

Домашня птиця линяти почала – до холодів.

Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

Що не можна робити 16 серпня:

Якщо почати прибирати у цю неділю, то можна позбутися всіх доходів – як говорили наші предки, "вичистиш свій гаманець". Тому всі види домашніх робіт, які пов'язані з підмітанням або витиранням, під забороною.

Не варто робити манікюр і педикюр, а також стригтися і фарбувати волосся. Вважається, що ці маніпуляції накличуть проблеми зі здоров'ям.

Не рекомендується братися за з'ясування відносин. Якщо справа закінчиться сваркою, помиритися не вдасться ще довгий час.

Крім того, лайка, злість і заздрість в цей день вважалися гріхом.

З цієї ж причини не можна нікого ображати 16 серпня, в тому числі і тварин. Навіть дрібне хуліганство може привести до сумних наслідків, які негативно позначаться на вашій власній долі.

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