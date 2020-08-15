Які свята відзначають 16 серпня: прикмети на неділю і що не можна робити

Що відзначають 16 серпня: свята і прикмети. Pixabay
16 серпня 2020 року православні християни відзначають День пам'яті Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця. За народним календарем святкується Малинник – день пам'яті Антона Вихровія.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 16 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.
Антоній народився в 1067 році в Римі, з дитинства був вихований у відданості Святій Церкві. Він походив зі знатного роду. У 17 років прийняв чернецтво і роздав частину багатства жебракам, а іншу вклавши в бочку і кинув в море. Через гоніння на православних християн почав блукати, поки не знайшов на березі великий камінь, на якому прожив цілий рік в пості і молитві. Буря підхопила цей камінь і понесла далеко в морську безодню.
Преподобний Антоній Римлянин, Новгородський чудотворець Тatmitropolia.ru
Перепливши море напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, Антоній зупинився на березі річки Волхова, недалеко від Новгорода. Жителів здивував мовчазний чужинець, який так і залишився на своєму камені і відповідав на питання поклонами. Через три дні молитов Антоній відправився в Новгород, де заснував на залишки своїх багатств з виловленої рибалками бочки монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці.
На Антона (Антонія) на Русі сміливі люди виходили на перехрестя "вартувати вихори". Якщо вихор з'являвся, потрібно було увіткнути в нього ніж і при цьому тримати голову півня. Після цього можна було допитувати вихор про те, якою буде зима. Втім, і без цього обряду можна було передбачити погоду: якщо в Антонів день був сильний вітер, тим більше з вихорами – зиму чекали снігову і морозну. Крім вітрів в цей день побоювалися дощів – зарядивши в цей день, вони тривали ще довго.
Малинник: що це за свято Pixabay
Це свято називали також Малинником, оскільки він випадав на період, коли в лісах і садах достигало багато малини. Як правило, малина асоціювалася з чимось дуже приємним і бажаним. Цю ягоду використовували і в лікувальних цілях (особливо при застуді), і в кулінарії – пекли з нею пироги, робили варення і компоти.
Ще одна назва свята, за аналогією з малинник – Горішник. До цього часу достигали горіхи.
Прикмети: якою буде погода 16 серпня Pixabay
Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.
Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.
Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.
Домашня птиця линяти почала – до холодів.
Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.
Якщо почати прибирати у цю неділю, то можна позбутися всіх доходів – як говорили наші предки, "вичистиш свій гаманець". Тому всі види домашніх робіт, які пов'язані з підмітанням або витиранням, під забороною.
Не варто робити манікюр і педикюр, а також стригтися і фарбувати волосся. Вважається, що ці маніпуляції накличуть проблеми зі здоров'ям.
Не рекомендується братися за з'ясування відносин. Якщо справа закінчиться сваркою, помиритися не вдасться ще довгий час.
Крім того, лайка, злість і заздрість в цей день вважалися гріхом.
З цієї ж причини не можна нікого ображати 16 серпня, в тому числі і тварин. Навіть дрібне хуліганство може привести до сумних наслідків, які негативно позначаться на вашій власній долі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в серпні 2020 року: церковний календар.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!