Які солодощі печуть на День святого Миколая в різних країнах: кондитерка опублікувала список

Уже незабаром прийде довгоочікуване свято – День святого Миколая, який традиційно відзначають 19 грудня. Зокрема, кондитерка, переможниця телешоу "МастерШеф-2" Єлизавета Глінська поділилася ласощами, які печуть цього дня в різних країнах світу.

Смачне печиво або ж іншу випічку можна приготувати і в Україні. Відповідний пост експертка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Печиво "Спекулос"

Цей смаколик 19 грудня готують у Бельгії та Нідерландах, а в Німеччині і Данії – на Різдво. Печиво має прямокутну форму із зображеннями Святого Миколая.

Сюди додають корицю, гвоздику, кардамон, мускатний горіх і білий перець. Також іноді можна посипати мигдальним борошном або пластівцями.

Печиво "Спекулос" Cookery Daily

Печиво "Пеппаркакор"

Його готують у Швеції, Латвії, Естонії, Фінляндії та країнах Скандинавії. Пеппаркакор – це тонке печиво з імбиром, корицею і гвоздикою.

Зокрема, ці солодощі можуть бути у вигляді ялинок, зірок, янголят і пряникових чоловічків.

Печиво "Пеппаркакор" juegoscocinarpasteleria.org

Випічка Nikolausgebäck

Напередодні Дня святого Миколая в Німеччині готують акуратних чоловічків із здобного дріжджового тіста. Потім їх красиво викладають на стіл, щоб Миколай приніс подарунки.

Випічка Nikolausgebäck Genussregion Oberfranken

Пряникові чоловічки

Страву готують у Швейцарії з пісного тіста. Після цього печиво упаковують у жерстяні, картонні коробки або в строкаті паперові пакети і вручають близьким.

Пряникові чоловічки Етносвіт

"Миколайчики"

Ці медові пряники готують в Україні. Згідно з легендою, їх випікає Святий Миколай зі своїми помічниками.

Смаколик може бути у вигляді звіряток, рибок або чоловічків. Пряники розмальовують глазур'ю і разом із подарунками підкладають дітям під подушку.

"Миколайчики" IRPIN-FOOD

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Подарунки, які діти знаходять святковим ранком під своєю подушкою, – одна з головних традицій цього дня.