Які молитви читати під час Великого посту: тексти

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Він не тільки найдовший, але і найсуворіший в християнському календарі. Важливо пам'ятати, що цей період спрямований не тільки на тілесне, а й на духовне очищення.

Тому, щоб релігійна традиція не перетворилася у звичайну дієту, щодня звертайтеся з молитвами до Господа і святих. OBOZREVATEL розповість, які молитви потрібно читати в пост, коли ви вдома.

Ранкова молитва

Фото: polissia.net

Православні християни знають, що щоранку необхідно починати з молитви, особливо під час посту. З її допомогою ви зможете створити позитивний настрій і захистити себе від будь-яких неприємностей.

"Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого".

Вечірня молитва

У період Великого посту рекомендується не тільки починати, а й завершувати день молитовним зверненням. Дану молитву бажано вимовляти щовечора перед сном:

"Господь Бог, творець усього живого на землі і Царю небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть уві сні я, раб (а) Божий (а), не втрачаю віру в Тебе. Вірю, що позбавиш Ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день сподіваючись я на захист Твій. Почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь".

Фото: willbeua.com

Перед тим, як лягати спати, не забудьте звернутися з молитвою до свого Ангела Хранителя:

"Ангеле Хранителю, захисник душі моєї і тіла мого. Якщо ж я згрішив в цей день, визволи мене від гріхів. Не дай Господу Богу розгніватися на мене. Помолися за мене, раба (у) Божого (у) (ім'я), перед Господом Богом, попроси його про відпущення гріхів моїх і захисти мене від вчинення зла. Амінь".

Молитва про прощення гріхів

Під час Великого посту кожна віруюча людина повинна покаятися і попросити прощення за свої гріхи — це важлива частина духовного очищення. Повторюйте молитву кожен день:

Фото: inlviv.in.ua

"Звертаюся я, раб (а) Божий (а) (ім'я), до Тебе, Господь, і від усього серця прошу Тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від душевних мук і самокатування. До Тебе ж я звернуся, Син Божий. Помер Ти за гріхи наші і воскрес Ти, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу Твою і прошу благословити мене. Назавжди Ти Спаситель мій. Амінь!"

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