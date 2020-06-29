Яке свято 30 червня: прикмети і що не можна робити в цей день

30 червня 2020 року християни східного обряду вшановують пам'ять святих мучеников Мануїла, Савелія і Ісмаїла. У світі відзначається День парламентаризму і Всесвітній день астероїда.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також, що не можна робити 30 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День пам'яті мучеників Мануїла, Савелія і Ісмаїла

30 червня (17 червня за старим стилем) православні віруючі згадують мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла. Згідно з переказами, троє рідних братів походили з родини знатного перса-язичника, а їхня мати була християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі.

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На Русі день пам'яті святих наклався на стародавнє свято, присвячене богу сонця Ярилу. Християнські звичаї змішалися з язичницькими обрядами і традиціями. У цей день було прийнято розводити на берегах річок і озер багаття і варити яйця. Вважалося, що чим більше звариш, тим краще будуть нестися кури. Готували і інші страви з яєць, наприклад, омлети.

У багатьох районах в цей день проходили ярмарки і селянські гуляння. У народі також говорили, що на Мануйла сонце "застоюється", є мороки-тумани, течуть молочні ріки. День називали поганим, оскільки в цей час до будинків підходила нечисть і намагалася заморити людину.

Міжнародний день парламентаризму

30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму. Він встановлений рішенням Генеральної Асамблеї ООН (резолюція в пам'ять першої міжнародної конференції Міжпарламентського союзу, МПС, що відбулася в цей день в 1889 році).

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Ця глобальна організація парламентів різних країн, існуюча донині, покликана вдосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі, підкреслюючи його важливість у справі поліпшення життя людей.

Міжпарламентський союз, тісно співпрацюючи з парламентами різних країн, сприяє налагодженню діалогу при вирішенні глобальних проблем, вирішення конфліктів, а також є певним гарантом виконання міжнародних договорів.

Міжнародний день астероїда

Міжнародний день астероїда проголошений в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 71/90 від 6 грудня 2016 року, в "метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами".

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Нове космічне свято вирішено відзначати щорічно на міжнародному рівні 30 червня. У цей день в 1908 році відбулася масштабна астероїдна катастрофа – з Землею зіткнувся Тунгуський метеорит. Вибухову хвилю, схожу за потужністю з вибухом водневої бомби, зафіксували вчені різних країн, на території 2000 кв. км були повалені дерева, загинули тварини, постраждали люди.

Ініціатива установи нової дати належить Асоціації дослідників космосу і підтримана Комітетом по використанню космічного простору в мирних цілях.

Прикмети на 30 червня

Якщо в останній день червня часті зірниці – буде хороший урожай.

На Мануїла сонце застоюється (зволікає в зеніті).

Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду

Багряний захід – буде сильний вітер і негода.

Нічна гроза – на гарну погоду вдень.

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 30 червня

У цей день категорично не можна купатися в річках і озерах – купання може погано закінчитися.

Не варто без гострої потреби залишати стіни свого будинку і двору.

Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не позичали грошей. Вважалося, що це до злиднів.

Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація погіршиться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.