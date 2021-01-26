Яке свято 27 січня: що не можна робити, прикмети і іменинники

27 січня православні віряни святкують День пам'яті рівноапостольної Ніни, а у світі – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 27 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела 27 січня відзначають: Ніна, Андрій, Марк, Давид, Адам, Іван, Стефан, Ілля, Йосип, Павло, Сергій.

День пам'яті рівноапостольної Ніни

Свята рівноапостольна Ніна увійшла в історію як просвітниця Грузії, яка призвела країну до православ'я. Крім того, вона зцілила від важкої хвороби царицю Нану, яка, одужавши, стала ревною християнською. За життя свята Ніна зробила багато чудес молитвою.

У народі в цей день заведено піклуватися про худобу.

День Ніни в народі присвячений господарської праці. pravoslavie.wiki

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Генеральна Асамблея ООН затвердила 1 листопада 2005 року в резолюції 27 січня день пам'яті жертв, які зазнали актів насильства через антисемітизм, расизм і інші форми нетерпимості.

27 січня – День пам'яті жертв Голокосту. Цензор.нет

Народні прикмети 27 січня

Якщо в цей день дерева покриваються інеєм, то в найближчі дні чекати істотного потепління.

Білі хмари на небі 27 січня обіцяють холоднечу.

27 січня холодно і йде сніг – температура повітря підніметься вище нуля.

Якщо на заході з'явиться стовп сонячного світла – знак, що вдарять сильні морози.

Каркання ворони рано вранці в цей день обіцяє незабаром заметіль.

Що не можна робити 27 січня

Іній на деревах 27 січня – до наближення тепла pexels.com

В цей день забороняється довго спати – день варто повністю присвятити роботі.

Також забороняється лінуватися і влаштовувати тривалі перерви.

Не можна залишати надовго голодними домашніх тварин.

Під забороною суперечки та сварки з сусідами.

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