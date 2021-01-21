Яке свято 22 січня: прикмети на Філіппов день і іменинники

22 січня в Україні відзначають День Соборності України, в народному календарі цей день відомий як Філіппов день. Іменини святкують Захар, Пилип, Петро, Віктор, Антоніна і Павло.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 22 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У п'ятницю всі українці святкують своє державне свято – День соборності. У 1999 році його затвердили на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу. Акт увійшов в нашу історію як "Акт злуки", і рівно 102 роки тому його публічно проголосили в Києві на Софійській площі.

Крім того, в 1992 році в цей день почався I Всесвітній конгрес українців.

Православна церква сьогодні шанує святителя Пилипа Московського, який жив за правління Івана Грозного і був відомий як викривач опричнини. Через це святителя відправили на заслання, а пізніше – вбили.

У стародавні часи Філіппов день вважався днем господарських турбот після закінчення свят. За кілька тижнів, коли було заборонено прибирати, справ накопичувалося багато. Народ намагався довести до ладу і себе, і своє господарство. Так, 22 січня масово затівали прибирання, прання і влаштовували походи в лазню, щоб "змити Святки".

Ворони сидять на деревах – до швидких сильних морозів.

Якщо худоба, випущена у двір, прагнула назад в стійло, це віщувало холод і сніг.

Якщо в цей день собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.

Якщо на Філіпа ясно – рік буде врожайним і безнапасним.

22 січня хмари йдуть проти вітру – до снігопаду.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

У цей день заборонено пришивати ґудзики, щоб не пришити до себе назавжди старі проблеми.

У цей день не можна лінуватися, але і не варто також перевантажувати себе.

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