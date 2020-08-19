Яке свято 20 серпня: прикмети на четвер і що не можна робити

20 серпня 2020 року православні християни вшановують пам'ять двох великомучеників – Марина Кесарійського і преподобного Пимена Багатохворобливого. У народі свято назвали День Марини-Пимени. Також у світі відзначається День лінощів.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День Марини-Пимени

За старих часів вважалося, що святі Марин і Пимен були покровителями бідних, тому існував звичай у цей день пригощати бідних і хворих медом, свіжими овочами та фруктами.

День Марини-Пимени: що потрібно робити Pixabay

Також вважалося, що здорова та сильна людина має надати допомогу вдовам і сиротам – їм допомагали працювати в полі, прибирати недожатий хліб, а в притулки відносили гостинці і продукти харчування.

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Всесвітній день ліні

Це незвичайне свято вже протягом декількох десятків років відзначають 20 серпня. День ліні зародився в 1984-му році на Фестивалі промисловості, торгівлі і культури, який щорічно – аж до 2012 року – проходив у Колумбії, в місті Ітагуі. Фінальний день фестивалю назвали "Всесвітній день ліні", а учасників закликали ненадовго забути про напружені робочі будні і дозволити собі зупинитися, розслабитися та нічого не робити.

Всесвітній день ліні: що це за свято Pixabay

Головна мета свята, яке поки не стало офіційним – нагадати всьому людству про важливість відпочинку і повноцінного сну.

Прикмети на 20 серпня:

Лелеки вже готуються летіти на зимівлю – осінь, за прикметами, буде холодною.

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуй гарної погоди.

Якщо під час зустрічі з першим лелекою в вашій кишені гроші виявляться, бути вам багатим, якщо ключі – ситим і благополучним, ну а якщо кишені порожні – збитків не уникнути.

Пара лелек у небі віщує заміжжя і пологи. А самотній лелека, що стоїть нерухомо на одній нозі – самотність.

Що не можна робити 20 серпня:

Вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.

Не можна ухвалювати жодних швидких рішень – вони можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

У цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і тд. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

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