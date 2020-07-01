Яке свято 2 липня: народні прикмети і що не можна робити в цей день

2 липня 2020 року відзначається Міжнародний день спортивного журналіста і Всесвітній день НЛО. За народним календарем вшановують пам'ять Зосими Пасічника.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також, що не можна робити 2 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Зосима Пасічник

Народне свято "Зосима Пасічника" відзначається 2 липня (за старим стилем – 19 червня). Православною церквою в цей день шанується пам'ять Зосими Аполлоніадського – фракійського святого. Цьому праведному прийнято було молитися за порятунок від несправедливої образи і всіляких наклепів.

Зосима Пасічника: що не можна робити Рixabay

Зосима Аполлоніадський народився у Фракії в 89 році. Коли він дізнався про розпочаті переслідування християн, то залишив військову службу, прийняв хрещення і присвятив своє життя молитвам і здійсненню добрих справ. Про це донесли правителеві Доміціану і Зосимі довелося постати перед судом. Він виявився твердим у своїй вірі, відмовився відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. За це колишнього воїна піддали тортурам, а через деякий час обезголовили.

У цей день були поширені різні звичаї для пасічників, дотримання яких гарантувало хороший збір меду.

Міжнародний день спортивного журналіста

День спортивного журналіста 2020: як відзначають Рixabay

Міжнародний день спортивного журналіста відзначається в багатьох країнах світу щорічно 2 липня, починаючи з 1995 року, з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси.

Підставою для встановлення дати свята стала історична подія – в цей день 1924 року в Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси (International Sports Press Association, AIPS), яка сьогодні об'єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів.

Всесвітній день НЛО

Всесвітній день НЛО: що це за свято Рixabay

2 липня святкують Всесвітній день НЛО, який також називають Днем уфолога. Він присвячений дослідникам непояснених об'єктів і явищ позаземного походження.

Цей день для свята обрали тому, що в кінці червня або початку липня 1947 року в пустелі поруч з містечком Розуеллом американського штату Нью-Мексико вперше впав дивний об'єкт.

Прикмети на 2 липня:

Бджоли летять до своїх вуликів – скоро буде дощ.

Якщо бджоли сидять на стінках вулика – слід чекати сильної спеки.

Перед посухою бджоли стають злішими, частіше жалять.

Народились 2 липня – велелюбні люди. У них посилені здібності розбиратися в травах.

Що не можна робити 2 липня:

Переїдати, особливо їжу тваринного походження. Вважається, що 2 липня не можна їсти більше, ніж потрібно твоєму організму: більше в животі – менше в гаманці.

Сумувати і злитися на близьких.

Брати і давати в борг. Якщо на Зосима не віддати борги – будуть переслідувати проблеми з грошима цілий рік.

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