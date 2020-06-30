Яке свято 1 липня: народні прикмети і що не можна робити в цей день

В середу. 1 липня 2020 року в Україні відзначають День архітектури. За народним календарем відзначається День Ярила– свято також називають "Маківка літа".

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також, що не можна робити 1 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Ярила або Маківка літа: що це за свято

1 липня (18 червня по старому стилю) слов'яни відзначають День Ярила – свято палючого сонця. Цей день на Русі здавна присвячували богу Ярилу. З поширенням християнства ця традиція не припинилася.

Бог сонця Ярило musaget.ru

Свято Ярила називали особливим; говорили, що його "цілий рік чекають", що це "всім дням день". На Русі говорили: "Ярило – добрий молодець, на білому коні роз'їжджає, на русявих кучерях – вінок, у лівій руці жита пучок, в правій – палиця. Змахне Ярило житом – ниви повнішають, хліба колосяться, палицею змахне – громи гримлять, дощі ллють".

Ярило – це не тільки бог сонця, але і слов'янський Ерос, бог кохання і пристрасті. Це бог життєдайної сили природи: коли все зростаюче приходить у яр, тобто покривається зеленню. До цього дня приурочували ярмарки, водили хороводи навколо вогнищ, влаштовували святкування з розвагами і обрядами. Свято супроводжувалося кулачними боями, піснями, танцями.

День архітектури України

Професійне свято українських архітекторів і цінителів архітектурних шедеврів країни відзначається щорічно 1 липня. Ввоно встановлене на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їхніх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури.

Софіївський собор Сайт "Софія Київська"

В указі Президента України № 456/95 від 17 червня 1995 року йдеться: "Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 липня – у Всесвітній день архітектури" (який святкувався в світі до 1997 року).

На честь дати згідно з Указом глави держави проходить церемонія вручення Державних премій України у галузі архітектурі, присудження яких готується до цього дня.

Прикмети на 1 липня: якою буде погода

Рожевий захід ввечері – на наступний день буде спекотно;

Ворони під хмари звиваються – до негоди;

Багато опадів обіцяють сніжну зиму.

Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим.

Вранці немає роси – буде дощовий день.

Що не можна робити 1 липня

Витрачати багато грошей. Також сюди відноситься їжа, припаси і інші матеріальні ресурси. У цей день прийнято тверезо оцінювати свої запаси, тому не можна витрачати їх даремно.

Скаржитися. 1 липня варто провести максимально оптимістично і радісно, без скарг на життя. У Ярила день вважається, що людям, які не скаржаться на долю бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.

Хвалитися. Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися від вас.

Не варто лінуватися – днем потрібно активно працювати, ввечері – весело відпочивати і розважатися.

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