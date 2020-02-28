Щороку в світі 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день. Цього дня традиційно всіх жінок вітають зі святом, дарують квіти, подарунки, а чоловіки намагаються обдаровувати прекрасну стать своєю увагою.

Однак насправді свято 8 березня виникло не як день шанування жінок, а зовсім з іншої причини. Про традиції свята та історію його появи розповідає OBOZREVATEL.

8 березня pixabay.com

Міжнародний жіночий день: історія 8 березня

Як відомо, Міжнародний жіночий день своєю появою зобов'язаний "маршу порожніх каструль", який провели текстильниці в Нью-Йорку 8 березня 1857 року.

Нерівноправність і важкі умови роботи змусили жінок вимагати підвищення заробітної плати, кращих умов праці та рівноправності. Тоді демонстрацію швидко розігнали, але запам'яталася вона надовго – подію стали називати Жіночим днем.

Відзначати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін з Соціал-демократичної партії Німеччини. Це сталося на великій жіночій зустрічі, яку організував Соціалістичний Інтернаціонал у Копенгагені 26-27 серпня 1910 року.

Клара Цеткін (зліва) і Роза Люксембург. Магдебург, січень 1910 wikipedia.org

Так, понад 100 учасників з 17 країн вирішили щорічно в березні відзначати Міжнародний жіночий день – день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні й соціальні права. При цьому точної дати святкування на конференції визначено не було.

Уперше Міжнародний жіночий день святкувався 19 березня 1911 року в Австрії, Німеччині, Данії, Голландії, Швейцарії – оскільки саме цього дня 1848 року під загрозою збройного повстання король Пруссії пообіцяв провести реформи, які включали введення виборчого права для жінок.

Німецький плакат "Жіночий день", присвячений 8 березня 1914 року wikipedia.org

Постер маршу в день жінок, 1975, Лондон wikipedia.org

А вже в 1912 році жіночий день відзначали 12 травня. У 1913 році в Німеччині його святкували 12 березня, в Австрії, Чехії, Угорщини, Швейцарії, Голландії – 9 березня, а у Франції – 2 березня.

Стихійно відзначати 8 березня почали лише з 1914 року. З тих пір він закріплений за цією датою.

Традиції 8 Марта

8 березня прийнято відзначати сім'єю або в колі друзів. У цей день традиційно всіх жінок вітають зі святом, дарують квіти, подарунки.

8 березня pixabay.com

Чоловіки 8 березня намагаються приділити увагу важливим жінкам у їх житті: мамі, бабусі, коханій, сестрі.

Цього дня прийнято також влаштовувати веселі застілля, проголошувати компліменти і тости.

Крім того, часто саме 8 березня жінки отримують пропозиції руки і серця від своїх обранців.

8 березня pixabay.com

Як відомо, Міжнародний жіночий день є національним святом і вихідним днем у багатьох країнах. У Китаї передбачений скорочений робочий день лише для жінок. А в Німеччині 8 березня з 2019 року є регіональним святом і вихідним днем у Берліні.

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