Як загадати бажання на Водохреще, щоб воно збулося

Марина Погорілко Свята 08:20, 18.01.2021

День Хрещення Господнього, 19 січня, здавна вважався поворотним моментом у житті людини, коли прийнято будувати плани на майбутнє, сподіватися на позитивні зміни та виконання найпотаємніших бажань.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив розповісти, як правильно загадувати, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися. Є п'ять способів:

  1. Найпоширеніший – написання 12 бажань на невеликих листочках паперу. У ніч на 19 січня їх потрібно покласти під подушку, а вранці витягнути три – вони і повинні здійснитися.

  2. Поставити воду в посудині у Водохресний Святвечір – і як тільки рідина почне "здригатися" і ворушитися, вийти на вулицю і, дивлячись у небо, загадати найпотаємніше, промовивши суть тричі. Воду не виливати, можна поставити її під святий образ і так зберігати.

  3. Ще один спосіб – налити в чашку свяченої води, кинути в неї монету зі срібла і розташувати так, щоб зловити світло місяця, особливо в повню. Потім потрібно пошепки озвучити тричі своє бажання, вийти з дому і вилити воду, а монету заховати в затишному містечку, відомому тільки вам.

  4. Якщо ви плануєте у Водохресний Святвечір занурюватися в ополонку, то обов'язково скажіть бажання в момент занурення, а наступного після 19 січня дня, вийдіть на вулицю або на балкон для щирої бесіди з Богом, щоб закріпити своє прохання.

  5. Також під час купання можна взяти з собою в ополонку якийсь яскравий камінь – аквамариновий або перламутровий. Киньте камінь у воду з думками про найпотаємніше.

Також Водохресний Святвечір здавна вважався останньою можливістю для святочних ворожінь, цим і користуються донині дівчата і жінки в спробах дізнатися, що їх чекає в найближчому майбутньому. Про кілька популярних на Хрещення ворожінь читайте в нашому матеріалі.

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