Як загадати бажання на Новий рік Щура: 5 надійних способів привабити магію

У Новорічну ніч може трапитися все, що завгодно, будь-яке диво, тому дуже важливо не втратити цю можливість і загадати найпотаємніше бажання. Але щоб бажання збулося, слід підготуватися. Як? Читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як загадати бажання на Новий рік-2020

Половина успіху полягає в правильному формулюванні бажання. Для того, щоб все вийшло:

Фраза повинна бути конкретною, без "води";

Бажання повинно бути щирим;

Напишіть бажане і уявіть, що зміниться у вашому житті, коли воно збудеться. Якщо, наприклад, хочете отримати гроші, уявіть, те, на що збираєтеся їх витратити;

Для більшої конкретики додайте орієнтир по часу (в цьому році, в цьому місяці);

Формулюйте бажання перебуваючи в доброму гуморі;

Не вживайте частку "не", коли будете вимовляти заповітну фразу.

Пробуйте щастя, дотримуючись цих порад і результат здивує вас. Далі про способи загадувати бажання.

Під бій годинника

Класичний спосіб загадати бажання на Новий рік - випити келих шампанського з спаленим в ньому папірцем.

Як це зробити? Поки б'є годинник, напишіть заздалегідь продумане бажання на клаптику паперу, підпаліть його, і коли папір стане попелом, пересипте в келих з шампанським (вином, соком ...) Випийте все до останнього ковтка, поки не пролунав останній удар годин. Якщо вийде, бажання гарантовано збудеться.

З ялиновою гілкою

Головна умова, гілка повинна бути з живою ялинки, що стоїть у вашому будинку. У новорічну ніч подбайте найкрасивішу гілочку на дереві, зріжте її, прошепоти над нею бажання і поставте в воду.

Забудьте про гілку на 3 дні, а по закінченні цього терміну подивіться чи багато голок з неї осипалося. Перерахуйте, чим менше голок, тим швидше здійсниться загадане. Якщо кількість голок непарна, і їх багато, бажання збудеться нескоро.

На ялинкову кулю

За кілька днів до Нового року, купіть гарну кулю на ялинку. Вибирайте іграшку інтуїтивно, ту на яку першою погляд впаде.

Напишіть ваше бажання на папірці, згорніть його трубочкою і засуньте всередину іграшки. Кулю повісьте на ялинку і кожен день, до настання свята, беріть її в руки і протягом декількох хвилин уявляйте загаданий вами об'єкт.

Коли Новий рік пройде, приберіть куля подалі і чекайте виконання бажання.

На кісточку від мандарина

Мандарини міцно асоціюються у нас з Новим роком. Вважається, що помаранчеві плоди з заморських країн можуть виконувати бажання.

Щоб бажання збулося потрібно з'їсти мандарин з кісточкою. Якщо кісточки немає, значить, бажання не збудеться.

Коли бажань багато

Буває так, що бажань багато і всі вони важливі. Щоб не упустити нічого, напишіть кожне бажання на окремому папірці, скрутіть його і покладіть під подушку. У перший ранок після Нового року засуньте руку під подушку і витягніть першу-ліпшу. Написане на листку збудеться найближчим часом.

І не розповідайте нікому, що загадали! Веселого нового року!

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