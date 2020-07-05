Як загадати бажання на Івана Купала: три популярні способи

Іван Купала – стародавнє свято, під час якого, за народними повір'ями, вода, вогонь, квіти та трави набувають магічних властивостей. Тому в цей час проводять різні обряди, ворожіння, також вважається, що все загадане на Івана Купала обов'язково збувається.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про три найпопулярніші способи загадати найзаповітніше бажання в свято.

Як загадати бажання на Івана Купала за допомогою вогню

За прикметою, вогонь на Івана Купала допоможе збутися бажанню. Для цього потрібно в свято подивитися на живе полум'я. Дивлячись на вогонь, потрібно загадати бажання, чітко сформувавши в думках, а потім уявити, як полум'я відносить цей уявний образ до Всесвіту.

Таким способом можна загадати бажання і вдома: потрібно запалити свічку і подивитися на живий вогонь під час загадування.

За повір'ям, бажання, загадане на Івана Купала, обов'язково збувається Фото: inshaua.com

Як загадати бажання на стрічці

Традиційно на Івана Купала загадували бажання, зав'язуючи стрічку на дереві. Таке бажання має бути світлим, і загадувати його найкраще під час сходу сонця.

Для цього потрібно взяти стрічку кольору, який вам до душі, і, думаючи про своє бажання, міцно зав'язати її на гілці дерева. При цьому важливо вибрати доросле, потужне, розлоге дерево, уникаючи молодих, хворих та незміцнілих.

Загадати бажання на Івана Купала можна зав'язавши стрічку на дереві Pinterest

Як загадати бажання на вінку

Символ сонця – вінок – здавна є незмінним атрибутом святкування Івана Купали. Дівчата не лише прикрашали ним волосся, але й ворожили і загадували бажання за допомогою купальського вінка. Так, останнє робити слід під час плетіння вінка – за прикметою, таке бажання обов'язково збудеться.

Порада: найкраще в Івана Купала загадувати одне бажання і сконцентруватися на ньому. Тоді шанси на його здійснення зростуть.

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