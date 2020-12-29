Як задобрити "господаря" 2021 року: Андре Тан назвав головні правила

2021 – рік Білого Металевого Бика. Так, український дизайнер Андре Тан розповів кілька правил для того, щоб задобрити "господаря" майбутнього року.

Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. Завдяки цим порадам ви проживете час без проблем, і навіть зможете знайти другу половинку.

Правило "чим скромніше, тим модніше"

Бичок практична тварина, тому не любить діамантів і зайвого блиску: доведеться ховати коштовності в скриньку до найкращих часів. А ось металеве мерехтіння порадує Бика: розбавте свій наряд клатчем з паєтками або ж довгою моносережкою (буде в тренді весь наступний рік!)

У чому зустрічати Новий рік www.pinterest.ru

Правило "як же прекрасний оксамит"

Обирайте, що душа забажає: комбінезон, спідниця, блуза. Фаворит Андре Тана – асиметрична сукня з одним відкритим плечем. Важливий нюанс: під час вибору оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені.

Правило "елегантність з комфортом"

Частину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І краще триматися осторонь від новорічних принтів.

Новий рік можна зустріти в піжамі Pixabay

Правило "сучасна сніжинка"

Дитячі сукні зазвичай щедро прикрашають дощиком і додають кілометр фатину. Зараз все повинно бути зручно та стильно: стрейч тканина і, за бажанням, грубе або спортивне взуття.

Правило "знайди свою любов"

Ключовий колір Нового року – білосніжний. Той, хто одягне білий колір на свято, зустріне свою половинку в 2021 році.

Білосніжний образ Wmj.ru

Варто відзначити, що всі відтінки червоного і "хижі" принти дратують Бика. Так що модну "леопардову" сукню та ефектний наряд кольору полум'я нехай поки залишаються в гардеробі – їх час ще прийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року.