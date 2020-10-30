Як вирізати гарбуз на Геловвін 2020: оригінальні та моторошні ідеї

Головним атрибутом свята Геловін є гарбуз "Джек" з вирізаними страшними або смішними пиками і свічкою всередині.

Традиція вирізати гарбузові ліхтарі з'явилася у кельтів, вони вважали, що такий світильник відганяє злі сили від будинку. У теперішній же час "світильник Джек" є здебільшого цікавою прикрасою. Існують сотні варіацій того, як може виглядати гарбуз на Геловін. Дивіться оригінальні варіанти в добірці OBOZREVATEL.

Для того, щоб створити світильник "голова Джека" знадобиться мінімальний набір інструментів: ніж і ножиці (ніж може бути звичайним кухонним або канцелярським), фломастер, ложка і папір для шаблону малюнка. Також варто звернути увагу на кілька деталей при виборі самого гарбуза. Так, важливо, щоб його шкірка була висохлою, тому що під час вирізання вона може потріскатися. Варто вибирати плоди з гладкою поверхнею, не дуже старі і з максимально однотонним відтінком.

Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти

Як красиво вирізати гарбуз на Геловін. Pixabay

Як вирізати гарбуз на Геловін. Pixabay

Як вирізати смішний гарбуз на Геловін. Reddit

Як вирізати гарбуз на Геловін красиво. Reddit

Милий гарбуз на Геловін. Reddit

Страшний гарбуз на Геловін. Reddit

Гарбузи на Геловін: як вирізати. Reddit

Оригінальний гарбуз на Геловін. Reddit

Як оригінально вирізати гарбуз на Геловін. Reddit

Цікавий гарбуз на Геловін. Reddit

Незвичайний гарбуз на Геловін Reddit

Як легко вирізати гарбуз на Геловін 2020. Reddit

Гарбуз на Хелловін: незвичайний варіант. Reddit

Як можна вирізати гарбуз на Геловін Reddit

Гарбуз на Геловін у стилі "коронавірус". Reddit

Веселий гарбуз на Геловін. Reddit

Цікаві варіанти гарбуза на Геловін Reddit

Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти. Reddit

Чим замінити звичайний гарбуз на Геловін Reddit

Веселий гарбуз на Геловін: як вирізати Reddit

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