Як вирізати гарбуз на Геловвін 2020: оригінальні та моторошні ідеї

Олена Кордунова Свята 07:26, 30.10.2020

Головним атрибутом свята Геловін є гарбуз "Джек" з вирізаними страшними або смішними пиками і свічкою всередині.

Традиція вирізати гарбузові ліхтарі з'явилася у кельтів, вони вважали, що такий світильник відганяє злі сили від будинку. У теперішній же час "світильник Джек" є здебільшого цікавою прикрасою. Існують сотні варіацій того, як може виглядати гарбуз на Геловін. Дивіться оригінальні варіанти в добірці OBOZREVATEL.

Для того, щоб створити світильник "голова Джека" знадобиться мінімальний набір інструментів: ніж і ножиці (ніж може бути звичайним кухонним або канцелярським), фломастер, ложка і папір для шаблону малюнка. Також варто звернути увагу на кілька деталей при виборі самого гарбуза. Так, важливо, щоб його шкірка була висохлою, тому що під час вирізання вона може потріскатися. Варто вибирати плоди з гладкою поверхнею, не дуже старі і з максимально однотонним відтінком.

Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти

Як красиво вирізати гарбуз на Геловін.
Pixabay
Як вирізати гарбуз на Геловін.
Pixabay
Як вирізати смішний гарбуз на Геловін.
Reddit
Як вирізати гарбуз на Геловін красиво.
Reddit
Милий гарбуз на Геловін.
Reddit
Страшний гарбуз на Геловін.
Reddit
Гарбузи на Геловін: як вирізати.
Reddit
Оригінальний гарбуз на Геловін.
Reddit
Як оригінально вирізати гарбуз на Геловін.
Reddit
Цікавий гарбуз на Геловін.
Reddit
Незвичайний гарбуз на Геловін
Reddit
Як легко вирізати гарбуз на Геловін 2020.
Reddit
Гарбуз на Хелловін: незвичайний варіант.
Reddit
Як можна вирізати гарбуз на Геловін
Reddit
Гарбуз на Геловін у стилі "коронавірус".
Reddit
Веселий гарбуз на Геловін.
Reddit
Цікаві варіанти гарбуза на Геловін
Reddit
Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти.
Reddit
Чим замінити звичайний гарбуз на Геловін
Reddit
Веселий гарбуз на Геловін: як вирізати
Reddit

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як прикрасити приміщення на Геловін. Дивіться підбірку варіантів для будинку, офісу і квартири за посиланням.

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Lady Свята

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