Як вирізати гарбуз на Геловвін 2020: оригінальні та моторошні ідеї

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Свята
1,1 т.
Гарбузи на Геловін: як вирізати

Головним атрибутом свята Геловін є гарбуз "Джек" з вирізаними страшними або смішними пиками і свічкою всередині.

Традиція вирізати гарбузові ліхтарі з'явилася у кельтів, вони вважали, що такий світильник відганяє злі сили від будинку. У теперішній же час "світильник Джек" є здебільшого цікавою прикрасою. Існують сотні варіацій того, як може виглядати гарбуз на Геловін. Дивіться оригінальні варіанти в добірці OBOZREVATEL.

Для того, щоб створити світильник "голова Джека" знадобиться мінімальний набір інструментів: ніж і ножиці (ніж може бути звичайним кухонним або канцелярським), фломастер, ложка і папір для шаблону малюнка. Також варто звернути увагу на кілька деталей при виборі самого гарбуза. Так, важливо, щоб його шкірка була висохлою, тому що під час вирізання вона може потріскатися. Варто вибирати плоди з гладкою поверхнею, не дуже старі і з максимально однотонним відтінком.

Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти
Як красиво вирізати гарбуз на Геловін.
Як вирізати гарбуз на Геловін.
Як вирізати смішний гарбуз на Геловін.
Як вирізати гарбуз на Геловін красиво.
Милий гарбуз на Геловін.
Страшний гарбуз на Геловін.
Гарбузи на Геловін: як вирізати.
Оригінальний гарбуз на Геловін.
Як оригінально вирізати гарбуз на Геловін.
Цікавий гарбуз на Геловін.
Незвичайний гарбуз на Геловін
Як легко вирізати гарбуз на Геловін 2020.
Гарбуз на Хелловін: незвичайний варіант.
Як можна вирізати гарбуз на Геловін
Гарбуз на Геловін у стилі "коронавірус".
Веселий гарбуз на Геловін.
Цікаві варіанти гарбуза на Геловін
Гарбуз на Геловін: найцікавіші варіанти.
Чим замінити звичайний гарбуз на Геловін
Веселий гарбуз на Геловін: як вирізати

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