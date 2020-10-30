Як вирізати гарбуз на Геловвін 2020: оригінальні та моторошні ідеї

Головним атрибутом свята Геловін є гарбуз "Джек" з вирізаними страшними або смішними пиками і свічкою всередині.

Традиція вирізати гарбузові ліхтарі з'явилася у кельтів, вони вважали, що такий світильник відганяє злі сили від будинку. У теперішній же час "світильник Джек" є здебільшого цікавою прикрасою. Існують сотні варіацій того, як може виглядати гарбуз на Геловін. Дивіться оригінальні варіанти в добірці OBOZREVATEL.

Для того, щоб створити світильник "голова Джека" знадобиться мінімальний набір інструментів: ніж і ножиці (ніж може бути звичайним кухонним або канцелярським), фломастер, ложка і папір для шаблону малюнка. Також варто звернути увагу на кілька деталей при виборі самого гарбуза. Так, важливо, щоб його шкірка була висохлою, тому що під час вирізання вона може потріскатися. Варто вибирати плоди з гладкою поверхнею, не дуже старі і з максимально однотонним відтінком.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як прикрасити приміщення на Геловін. Дивіться підбірку варіантів для будинку, офісу і квартири за посиланням.