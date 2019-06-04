Як відзначають Ураза-байрам-2019: історія мусульманського свята

У вівторок, 4 червня мусульмани відзначають одне з двох головних свят в ісламі Ураза-байрам (арабською – Ід аль-Фітр), яке знаменує закінчення священного ісламського місяця Рамадан.

Ураза-байрам – татарська назва "свята розговіння", що триває три дні після суворого 30-денного посту. Вважається другим за значенням мусульманським святом після Курбан-байраму, або Дня жертвопринесення. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята і подивитися, як його відзначають у 2019 році (відео знаходиться в кінці сторінки).

День Ураза-байрам встановив пророк Мухаммед в 624 році, в останній день в священного для мусульман місяця Рамадана. За традицією прихильники ісламу напередодні прибирали всі приміщення, купували новий одяг для усіх членів сім'ї, запасалися подарунками і купували необхідні до свята частування.

Ураза-байрам islam.ru

Вранці прийнято всією сім'єю виходити на вулиці і здійснювати священний намаз. Також в дні святкування Урази-байраму потрібно привітати близьких, відвідати могили і роздати гроші бідним.

Ті, хто не постився, передають до фонду мечетей спеціальну милостиню – закят. Він встановлений для людей забезпечених, у яких є заощадження. Відповідно до релігійних правил, такі мусульмани повинні пожертвувати сорокову частину тих грошей, що не витратили на себе. Мусульмани з невеликим достатком обмежуються "малим закятом" з невизначеною сумою.

ТАСС

Після святкування віруючі розходяться по домівках, щоб відзначити дату в колі рідних і близьких. З нагоди свята прийнято пишно накривати столи з великою кількістю м'ясних страв. Також на вечерю скликають друзів і сусідів.

pravmir.ru

Серед сучасних мусульман в період Урази-байраму також традиційно формуються продуктові набори, зібрані на пожертви віруючих. Вважається почесним роздати нужденним якомога більше милостині. Таким чином прихильники ісламу шанують заслуги пророків перед мусульманським народом.

Москва 24

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як у мусульман прийнято відзначати головне релігійне свято Курбан-байрам, який настає через 70 днів після Урази-байраму. У 2019 Курбан-байрам відзначатимуть з 11 по 15 серпня.

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