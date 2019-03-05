Як відсвяткувати 8 Березня: поради для чоловіків і жінок

Для більшості жінок весна починається не за календарем, а 8 Березня — в день, коли вони можуть відчути себе особливими, отримати безліч компліментів, подарунків, квітів, побачити ніжність в очах коханого чоловіка і виглядати краще за всіх. А щоб все було саме так, як і описано, слід вкласти в підготовку свята чимало сил. Але головне пам'ятати, що "прикладати сили" повинен не тільки чоловік.

Тому OBOZREVATEL підготував дієві поради для чоловіків і жінок, які слід врахувати при підготовці до 8 Березня.

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Поради для жінок

Всі знають, що чоловіки не сильні в розумінні натяків. Тому жінкам потрібно "попітніти", щоб отримати саме те свято, яке вони хочуть для себе. Тому їм потрібно врахувати наступні пункти.

Попереджений — значить озброєний. Розкажіть своєму коханому про ваші очікування від 8 Березня, натякніть де і як хочете святкувати. Це єдиний спосіб отримати бажане, якщо у вас вже є уявлення про те, як все повинно пройти. Звичайно, ви також можете залишити все як є, і чекати поки чоловік зробить вам сюрприз. Але що, якщо він не виправдає ваших сподівань?

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Подбайте про свій подарунок. Коли мова заходить про подарунки, то тут потрібно бути прямолінійними, якщо не хочете отримати те, що вам не потрібно. Головне, пам'ятайте — чоловіки не розуміють натяків, абсолютно. Тому якщо вам потрібна нова сумка, так і кажіть.

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Будьте вдячні. Навіть якщо чоловік не виправдав ваших сподівань і ви не провели свято так, як хотіли — не кажіть йому про це і тим більше не дорікайте. Навпаки, подякуйте! Адже в будь-якому випадку він намагався порадувати вас. Крім того, ваша похвала стане стимулом для нього, щоб надалі робити все більше сюрпризів.

Поради для чоловіків

Щоб на 8 Березня не думати: "А що я зробив не так? Чому їй не сподобалося?", дотримуйтеся цих пунктів.

Готуйтеся заздалегідь. Приготуйте вранці чашечку кави і сніданок — принесіть в ліжко разом з квітами. Зробіть коханій комплімент, розкажіть яка вона красива — це задасть їй настрій на весь день. Також складіть святкове меню: приготуйте що-небудь вдома, або поведіть кохану в ресторан. Дайте їй можливість в цей день повністю розслабитися.

Фото: ladyzone.bg

Будьте оригінальні. При виборі подарунків для коханої постарайтеся проявити творчий підхід — згадайте, чим вона цікавиться, про що говорить. Можливо, вона давно хотіла потрапити на якийсь концерт, відвідати Spa-салон або купити собі щось. Ну, а якщо не можете нічого згадати і не знаєте, що подарувати — даруйте тюльпани і солодощі. Це безпрограшний варіант.

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Не відкуповуйтеся від емоцій. Яким би оригінальним не був подарунок, пам'ятайте — це всього-лише річ. Тому приділіть належну увагу щирому спілкуванню, покажіть свою любов, оточіть кохану турботою. На 8 Березня ваш план повинен виглядати так: квіти, поцілунок, кава, любов, ще один поцілунок, прогулянка, вечеря і вино. Місія завершена.

Фото: ru.freepik.com

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