Як вибрати подарунок на День святого Миколая дитині: 15 найкращих ідей

Анна Паскевич Свята 10:33, 1.12.2020 Оновлено: 11:17, 1.12.2020

У суботу, 19 грудня, в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Подарунки, які діти знаходять святковим ранком під своєю подушкою, – одна з головних традицій цього дня.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав 15 ідей, які допоможуть визначитися з сюрпризом для дитини.

Ідеї подарунків на День святого Миколая для наймолодших

  • м'яка книжка,

  • книжка-розкладачка з яскравими картинками,

  • дитячі музичні інструменти,

  • конструктор з великими деталями,

  • пальчикові фарби,

  • набір для ліплення.

19 грудня в Україні відзначають День святого Миколая
Unsplash

Що дарувати на День Миколая хлопчикам і дівчаткам дошкільного віку

  • лялька, ляльковий будиночок або набір меблів для ляльок;

  • машинка, робот, вертоліт;

  • книжка, написана за сценарієм улюбленого мультфільму,

  • пазли, розмальовки, набори для малювання, настільні ігри.

Подарунки, які діти знаходять під своєю подушкою, – одна з головних традицій Дня Миколая
Unsplash

Що подарувати школяреві на День святого Миколая

  • похід до зоопарку, музею, на виставку, майстер-клас, виставу тощо;

  • набір для приготування цукерок;

  • фото-сувенір: чашка або футболка з принтом, фотомагніти, фотобрелок;

  • новий смартфон, планшет, навушники, "розумний годинник", окуляри віртуальної реальності;

  • одяг: стильні тапочки, піжама, кігурумі, худі тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли найкраще покласти подарунок під подушку дитині на День святого Миколая.

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