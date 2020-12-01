Як вибрати подарунок на День святого Миколая дитині: 15 найкращих ідей

У суботу, 19 грудня, в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Подарунки, які діти знаходять святковим ранком під своєю подушкою, – одна з головних традицій цього дня.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав 15 ідей, які допоможуть визначитися з сюрпризом для дитини.

м'яка книжка,

книжка-розкладачка з яскравими картинками,

дитячі музичні інструменти,

конструктор з великими деталями,

пальчикові фарби,

набір для ліплення.

лялька, ляльковий будиночок або набір меблів для ляльок;

машинка, робот, вертоліт;

книжка, написана за сценарієм улюбленого мультфільму,

пазли, розмальовки, набори для малювання, настільні ігри.

похід до зоопарку, музею, на виставку, майстер-клас, виставу тощо;

набір для приготування цукерок;

фото-сувенір: чашка або футболка з принтом, фотомагніти, фотобрелок;

новий смартфон, планшет, навушники, "розумний годинник", окуляри віртуальної реальності;

одяг: стильні тапочки, піжама, кігурумі, худі тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли найкраще покласти подарунок під подушку дитині на День святого Миколая.