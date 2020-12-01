Як вибрати подарунок на День святого Миколая дитині: 15 найкращих ідей
У суботу, 19 грудня, в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Подарунки, які діти знаходять святковим ранком під своєю подушкою, – одна з головних традицій цього дня.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав 15 ідей, які допоможуть визначитися з сюрпризом для дитини.Ідеї подарунків на День святого Миколая для наймолодших
м'яка книжка,
книжка-розкладачка з яскравими картинками,
дитячі музичні інструменти,
конструктор з великими деталями,
пальчикові фарби,
набір для ліплення.
лялька, ляльковий будиночок або набір меблів для ляльок;
машинка, робот, вертоліт;
книжка, написана за сценарієм улюбленого мультфільму,
пазли, розмальовки, набори для малювання, настільні ігри.
похід до зоопарку, музею, на виставку, майстер-клас, виставу тощо;
набір для приготування цукерок;
фото-сувенір: чашка або футболка з принтом, фотомагніти, фотобрелок;
новий смартфон, планшет, навушники, "розумний годинник", окуляри віртуальної реальності;
одяг: стильні тапочки, піжама, кігурумі, худі тощо.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли найкраще покласти подарунок під подушку дитині на День святого Миколая.