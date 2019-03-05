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Як вибрати квіти до 8 Березня: поради експертів

1.3тЧитати матеріал російською

Напередодні Міжнародного жіночого дня експерти розповіли, як вибрати квіти до 8 Березня.

За словами фахівців, потрібно звертати увагу на те, щоб квіти були з напіврозкритими бутонами, а стеблинки — без зламів. Крім того, вони зазначили, що якщо відтягнути пелюстка свіжої квітки, то він повернеться на місце і прийме колишню форму, повідомляє Life.ru.

Як вибрати квіти до 8 Березня: поради експертів

Фото: news.tut.by

Також експерти дали поради, як доглядати за квітами. Так, вони порекомендували не залишати їх надовго без води, а для того, щоб продовжити їм життя, виключити різкі перепади температури. Крім того, фахівці зазначили, що стебла квітів слід підрізати вдома, навіть якщо продавець вже це зробив. Також варто видалити нижнє листя, так як у воді воно почне гнити.

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Як вибрати квіти до 8 Березня: поради експертів

Фото: molbulak.ru

За словами експертів, не всі квіти зможуть ділити одну вазу. Тому нарциси і лілії, гвоздики і троянди, конвалії і тюльпани повинні бути в окремих резервуарах. А для того, щоб вони постояли довше, варто додати дрібку цукру.

Раніше OBOZREVATEL підготував дієві поради для чоловіків і жінок, які слід врахувати при підготовці до 8 Березня.

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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Статья для сепаратистов. Бендерлогам как то не патриотично дарить женщинам цветы на 8 марта.
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