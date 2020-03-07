Як в СРСР вітали з 8 березня: радянські листівки, які викличуть ностальгію

Свято 8 Березня є в Україні досить спірним – деякі звикли його відзначати, так як це ще й державний вихідний, інші не вважають Міжнародний жіночий день – пережитком СРСР.

У Радянському союзі свято користувався великою популярністю, так як в першу чергу був створений на честь жінок-революціонерок, які боролися в тому числі за повалення монархії в 1917 році. Пізніше свято втратило революційний характер і набуло світського забарвлення, а також стало асоціюватися з весною.

OBOZREVATEL пропонує згадати, як в СРСР вітали жінок з їхнім улюбленим святом, а також коротко знайомить з історією виникнення дати.

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Відповідно до історії свята 8 Березня, в 1910 році відзначати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін з Соціал-демократичної партії Німеччини, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості.

Радянські листівки з 8 березня

В СРСР свято прийшло в 1917 році в революційний період. Лютий 1917 року став важливою віхою в історії дати, оскільки 23 лютого (8 березня за григоріанським календарем) було ознаменовано революційним вибухом, що поклав початок Лютневій революції.

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Через чотири дні імператор підписав указ про дарування права голосу жінкам, однак це не зупинило революцію. Петроградські більшовики скористалися святкуванням Міжнародного жіночого дня для організації мітингів і зібрань проти війни, дорожнечі і важкого становища робітниць.

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Тоді страйкувало понад 128 тисяч робітників, а колони демонстрантів з робітничих околиць попрямували до центру міста і прорвалися на Невський проспект, по якому до Міської думи пройшла процесія з вимогами жіночої рівноправності і хліба.

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У 1921 році за рішенням 2-й Комуністичної жіночої конференції було вирішено святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня в пам'ять про участь жінок у демонстрації. Вона передувала Лютневій революції, в результаті якої було повалено монархію.

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В СРСР також вважалося, що свято було присвячене в основному "мужнім" жінкам, які досягли успіхів у "чоловічих" професіях.

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З 1966 року, відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року Міжнародний жіночий день став не тільки святом, а й офіційним вихідним. Поступово свято втратило своє феміністське забарвлення, ставши днем привітань жінок, дівчат і навіть дівчаток в колі сім'ї, в трудовому і навчальному колективі.

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swalker.org

swalker.org

swalker.org

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swalker.org

swalker.org

swalker.org

swalker.org

swalker.org

swalker.org

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swalker.org

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