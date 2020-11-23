Як увійти в Різдвяний піст без шкоди здоров'ю: 5 порад дієтологів

У 40-денний Різдвяний піст, який щорічно припадає на 28 листопада – 6 січня, важливо увійти правильно, підготувавшись заздалегідь.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав поради дієтологів, які допоможуть почати піст без шкоди для здоров'я.

Додайте овочів і фруктів до раціону

Приблизно за тиждень до посту додайте до свого раціону більше фруктів, овочів і соків. Під час самого посту дозволяються також крупи, бобові, гриби, іноді риба і трохи червоного вина. Борошняні вироби – якщо вони містять тільки борошно, воду і сіль. Їсти треба невеликими порціями по 4-5 разів на день.

Підготуйтеся заздалегідь

Виключати з раціону заборонені продукти варто за тиждень, а краще за 10-14 днів до Різдвяного посту.

Приблизно за тиждень до Різдвяного посту додайте до раціону більше фруктів, овочів і соків Pixabay

Поповніть запаси білка до посту

Організму важливо до настання Різдвяного посту запастися білком. Найкращий вибір – кисломолочні продукти, яйця, риба, птиця.

Замініть тваринний білок рослинним

Під час посту варто максимумально замінити рослинним тваринний білок. У цьому допоможуть такі продукти, як соєве м'ясо, сир тофу, бобові, горіхи, кукурудза, пшениця, шпинат, броколі, авокадо, спаржа. Однак важливо пам'ятати, що багато які з них, особливо горіхи, містять у великій кількості вуглеводи і жири, тому їх рекомендується вживати дозовано.

У Різдвяний піст дозволені крупи, бобові, гриби, іноді риба і трохи вина Pixabay

Зведіть до мінімуму фізичні навантаження

Перед постом і під час нього рекомендується знизити рівень фізичної активності, щоб уникнути ще більшого стресу для організму. Різдвяний піст варто присвятити духовному стану: молитві і моральному очищенню.

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