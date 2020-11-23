Як увійти в Різдвяний піст без шкоди здоров'ю: 5 порад дієтологів

У 40-денний Різдвяний піст, який щорічно припадає на 28 листопада – 6 січня, важливо увійти правильно, підготувавшись заздалегідь.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав поради дієтологів, які допоможуть почати піст без шкоди для здоров'я.

Приблизно за тиждень до посту додайте до свого раціону більше фруктів, овочів і соків. Під час самого посту дозволяються також крупи, бобові, гриби, іноді риба і трохи червоного вина. Борошняні вироби – якщо вони містять тільки борошно, воду і сіль. Їсти треба невеликими порціями по 4-5 разів на день.

Виключати з раціону заборонені продукти варто за тиждень, а краще за 10-14 днів до Різдвяного посту.

Організму важливо до настання Різдвяного посту запастися білком. Найкращий вибір – кисломолочні продукти, яйця, риба, птиця.

Під час посту варто максимумально замінити рослинним тваринний білок. У цьому допоможуть такі продукти, як соєве м'ясо, сир тофу, бобові, горіхи, кукурудза, пшениця, шпинат, броколі, авокадо, спаржа. Однак важливо пам'ятати, що багато які з них, особливо горіхи, містять у великій кількості вуглеводи і жири, тому їх рекомендується вживати дозовано.

Перед постом і під час нього рекомендується знизити рівень фізичної активності, щоб уникнути ще більшого стресу для організму. Різдвяний піст варто присвятити духовному стану: молитві і моральному очищенню.

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