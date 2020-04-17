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17 квітня • оновлено в 04:39
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Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

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За радянських часів влада забороняла віруючим святкувати Великдень. Однак люди, незважаючи на жорстокі гоніння на церкву, знаходили можливість відзначити свято.

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як змінювалося ставлення Радянської влади до Великодня.

Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

fresher.ru

Так, у 20-х роках людей намагалися відволікати від релігійного свята створенням нових традицій. Наприклад, до Великодня влаштовувалися комуністичні хресні ходи, молодіжні антирелігійні ходи й концерти, метою яких було відвернути молодь і людей середнього віку від церковних обрядів.

Цікаво, що в 1930 році через Пасху вихідний перенесли з неділі на четвер, щоб свято стало робочим днем. Однак ця практика не прижилася, і тоді людей почали виганяти на суботники й масові ходи з опудалами священиків, які потім спалювали.

Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

fresher.ru

З 1942 по 1945 року на територіях, де ввели військовий стан, було дозволено здійснення великодніх служб. Більш того, 5 травня 1945 року багато підприємств не працювали – був оголошений вихідний день, а в магазинах організували продаж пасок.

Ставлення до Великодня стало змінюватися в 70-і роки. Так, тоді для того, щоб відвернути молодь від церковної служби, в пасхальну ніч влаштовувалися дискотеки, а в кінотеатрах організовувалися нічні покази фільмів.

Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

fresher.ru

"У кінці 70-80-х молоді увійти до церкви на Великдень не можна було – міліція оточувала. Щоб вчителі не взяли "на список", їздили на службу в чужі села, де нас ніхто не знав. А став старшим – викликали на килим", – цитує видання Fresher настоятеля Свято-Успенської церкви села Семенівка отця Іоанна.

Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

fresher.ru

Втім, незважаючи на все ще жорстоку реакцію офіційних органів, перед Великоднем у магазинах став з'являтися кекс "Весняний", який і за смаком, і за видом був схожий на класичний паску.

Крім того, державні видавництва та регіональні друкарні в 70-80-х роках почали випуск пасхальних листівок, які були офіційно заборонені з початку 30-х років.

Як у СРСР святкували Великдень: цікаві подробиці

ellf.ru

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Автор
Анна Міхно
Тема
Великдень
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