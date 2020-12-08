Як святкуватимуть Новий рік і Різдво в найбільших містах України

Україна відмовиться від звичних заходів на зимові свята, але пишні ялинки і фотозони з'являться на головних площах великих міст.

Пандемія коронавірусу внесла свої правки в майбутні новорічні свята. OBOZREVATEL дізнався, як святкуватимуть Новий рік і Різдво в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі без концертів, феєрверків і гучних гулянь.

Київ

Святкування Нового року в столиці України розпочнеться на День Святого Миколая (19 грудня) і закінчиться рівно через місяць, 19 січня. Головну ялинку країни засвітять за традицією на Софійській площі. Ялинка буде інтерактивною, в неї можна буде зайти і вийти. У разі посилення карантину, до ялинки можна буде лише підійти і зробити фото.

Цікаво, що біля головної ялинки України оновляться прикраси. Так, замість верхівки на ялинці буде красуватися не зірка, а 58-кілограмовий капелюх.

58-кілограмова верхівка ялинки в Києві. Фейсбук-сторінка Ігоря Добруцького

Ще одна 20-метрова ялинка стоятиме під Аркою дружби народів.

Важливо додати, що в столиці цього року не буде фудкортів і концертної програми. Залишаться сувенірні лотки, а також кіоски з напоями і снеками. Також буде діяти новорічний маршрут довжиною 8 кілометрів від Арки дружби народів і Контрактової площі.

Головна ялинка Києва. tsn.ua

Харків

Як і в Києві, святкування в Харкові почнеться 19 грудня. На площі Свободи буде діяти новорічний ярмарок, який працюватиме аж до 17 січня. Новорічна інсталяція вже з'явилася в оновленому парку Шевченка.

Відзначимо, що на 31 грудня масових святкувань на площі не заплановано.

Ялинка в Харкові вже радує містян на площі Свободи.

Львів

Місцева влада відмовилися від масштабних заходів на новорічно-різдвяні свята, проте 18-метрову ялинку, шопку і дідух встановлять у місті. Ялинка у Львові буде справжня. Її привезуть із села Опаки Дрогобицького району. Відкриття заплановано на 18 грудня.

Ялинку у Львові прикрасять як і минулого року. lviv.24tv.ua

Одеса

У портовому місті України також встановлять новорічну ялинку. Влада збирається витратити на всі святкові прикраси близько 2 мільйонів 175 тисяч гривень. Новорічна інсталяція може з'явитися на Потьомкінських сходах і на центральних вулицях Одеси.

Святкування Нового року в Одесі минулого року. od.vgorode.ua

Дніпро

Через місцеві вибори та обмеженя карантину підготовка до свят у Дніпрі просувається значно повільніше, ніж було минулих років. Однак міськрада вже вклала щонайменше 4 мільйони гривень, половину з яких планується витратити на закупівлю ялинки в центрі міста.

Також відомо, що в Дніпрі відбудуться безкоштовні творчі концерти відразу в декількох районах. Виступи відбуватимуться до 25 грудня в межах проєкту "Народна філармонія".

Ялинка в Дніпрі в попередніх роках. 056.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці про святкування Нового року в Києві. За словами організатора новорічних заходів Ігоря Добруцького, в Києві з'являться відразу три ялинки.