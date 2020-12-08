Як святкуватимуть Новий рік і Різдво в найбільших містах України
Україна відмовиться від звичних заходів на зимові свята, але пишні ялинки і фотозони з'являться на головних площах великих міст.
Пандемія коронавірусу внесла свої правки в майбутні новорічні свята. OBOZREVATEL дізнався, як святкуватимуть Новий рік і Різдво в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі без концертів, феєрверків і гучних гулянь.
Київ
Святкування Нового року в столиці України розпочнеться на День Святого Миколая (19 грудня) і закінчиться рівно через місяць, 19 січня. Головну ялинку країни засвітять за традицією на Софійській площі. Ялинка буде інтерактивною, в неї можна буде зайти і вийти. У разі посилення карантину, до ялинки можна буде лише підійти і зробити фото.
Цікаво, що біля головної ялинки України оновляться прикраси. Так, замість верхівки на ялинці буде красуватися не зірка, а 58-кілограмовий капелюх.
Ще одна 20-метрова ялинка стоятиме під Аркою дружби народів.
Важливо додати, що в столиці цього року не буде фудкортів і концертної програми. Залишаться сувенірні лотки, а також кіоски з напоями і снеками. Також буде діяти новорічний маршрут довжиною 8 кілометрів від Арки дружби народів і Контрактової площі.
Харків
Як і в Києві, святкування в Харкові почнеться 19 грудня. На площі Свободи буде діяти новорічний ярмарок, який працюватиме аж до 17 січня. Новорічна інсталяція вже з'явилася в оновленому парку Шевченка.
Відзначимо, що на 31 грудня масових святкувань на площі не заплановано.
Львів
Місцева влада відмовилися від масштабних заходів на новорічно-різдвяні свята, проте 18-метрову ялинку, шопку і дідух встановлять у місті. Ялинка у Львові буде справжня. Її привезуть із села Опаки Дрогобицького району. Відкриття заплановано на 18 грудня.
Одеса
У портовому місті України також встановлять новорічну ялинку. Влада збирається витратити на всі святкові прикраси близько 2 мільйонів 175 тисяч гривень. Новорічна інсталяція може з'явитися на Потьомкінських сходах і на центральних вулицях Одеси.
Дніпро
Через місцеві вибори та обмеженя карантину підготовка до свят у Дніпрі просувається значно повільніше, ніж було минулих років. Однак міськрада вже вклала щонайменше 4 мільйони гривень, половину з яких планується витратити на закупівлю ялинки в центрі міста.
Також відомо, що в Дніпрі відбудуться безкоштовні творчі концерти відразу в декількох районах. Виступи відбуватимуться до 25 грудня в межах проєкту "Народна філармонія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці про святкування Нового року в Києві. За словами організатора новорічних заходів Ігоря Добруцького, в Києві з'являться відразу три ялинки.