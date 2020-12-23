Як створити новорічний настрій: топ-10 порад від Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) напередодні Нового 2021 року дала кілька порад тим, у кого немає святкового настрою. Так, артистка склала цілий чек-лист для того, щоб відчути всю казкову атмосферу.

За словами знаменитості, одне з головних правил – не забути привітати і здивувати своїх близьких. Про це Каменських написала на своїй сторінці в Instagram.

Здивуйте подарунком тих, хто не чекає його від вас

Це може бути щось символічне. І подарувати можна вже зараз. Емоції, які ви отримаєте у відповідь – непередавані!

Порадуйте себе

Подаруйте собі те, про що давно мріяли. Це обов'язковий пункт

Зробіть добру справу

Наприклад, допоможіть нужденним або візьміть участь у благодійній акції

Новий рік 2021 Газета.Ру

Складіть новорічний плейлист

Слухайте його постійно і заряд бадьорості і крутий настрій вам забезпечені

Прикрасьте будинок і влаштуйте вечерю при свічках під музику або перегляд фільму

Проведіть у такий спосіб старий рік і відчуйте наближення нового

Напишіть список із 10 або більше досягнень цього року і те, за що ви йому вдячні

Так, ви зможете зрозуміти, що рік був хороший, незважаючи ні на що

Як створити святковий настрій напередодні Нового року The Pled

Напишіть 10 крутих цілей на 2021 рік

Розпишіть докладно кожну з них – як саме ви будете реалізовувати задумане

Зробіть генеральне прибирання

Будинку, гардеробу, телефону, соцмереж, звичок, страхів. Приберіть усе зайве і візьміть у новий рік тільки потрібне

Віддайте непотрібні речі на благодійність

Наприклад, одяг, який ви вирішили прибрати з гардеробу, можна віддати на благодійність або переробку. Не полінуйтеся це зробити

Не бійтеся вірити в краще

Як у дитинстві – повірте в диво. І почніть помічати його навколо

Як створити новорічний настрій progorod76.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки. Також варто взяти до уваги бюджет, який має в своєму розпорядженні людина.