Як створити новорічний настрій: топ-10 порад від Каменських

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Свята
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Як створити новорічний настрій: топ-10 порад від Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) напередодні Нового 2021 року дала кілька порад тим, у кого немає святкового настрою. Так, артистка склала цілий чек-лист для того, щоб відчути всю казкову атмосферу.

За словами знаменитості, одне з головних правил – не забути привітати і здивувати своїх близьких. Про це Каменських написала на своїй сторінці в Instagram.

Здивуйте подарунком тих, хто не чекає його від вас

  • Це може бути щось символічне. І подарувати можна вже зараз. Емоції, які ви отримаєте у відповідь – непередавані!

Порадуйте себе

  • Подаруйте собі те, про що давно мріяли. Це обов'язковий пункт

Зробіть добру справу

  • Наприклад, допоможіть нужденним або візьміть участь у благодійній акції

Новий рік 2021
Складіть новорічний плейлист

  • Слухайте його постійно і заряд бадьорості і крутий настрій вам забезпечені

Прикрасьте будинок і влаштуйте вечерю при свічках під музику або перегляд фільму

  • Проведіть у такий спосіб старий рік і відчуйте наближення нового

Напишіть список із 10 або більше досягнень цього року і те, за що ви йому вдячні

  • Так, ви зможете зрозуміти, що рік був хороший, незважаючи ні на що

Як створити святковий настрій напередодні Нового року
Напишіть 10 крутих цілей на 2021 рік

  • Розпишіть докладно кожну з них – як саме ви будете реалізовувати задумане

Зробіть генеральне прибирання

  • Будинку, гардеробу, телефону, соцмереж, звичок, страхів. Приберіть усе зайве і візьміть у новий рік тільки потрібне

Віддайте непотрібні речі на благодійність

  • Наприклад, одяг, який ви вирішили прибрати з гардеробу, можна віддати на благодійність або переробку. Не полінуйтеся це зробити

Не бійтеся вірити в краще

  • Як у дитинстві – повірте в диво. І почніть помічати його навколо

Як створити новорічний настрій

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки. Також варто взяти до уваги бюджет, який має в своєму розпорядженні людина.

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