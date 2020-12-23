Як створити новорічний настрій: топ-10 порад від Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) напередодні Нового 2021 року дала кілька порад тим, у кого немає святкового настрою. Так, артистка склала цілий чек-лист для того, щоб відчути всю казкову атмосферу.

За словами знаменитості, одне з головних правил – не забути привітати і здивувати своїх близьких. Про це Каменських написала на своїй сторінці в Instagram.

Це може бути щось символічне. І подарувати можна вже зараз. Емоції, які ви отримаєте у відповідь – непередавані!

Подаруйте собі те, про що давно мріяли. Це обов'язковий пункт

Наприклад, допоможіть нужденним або візьміть участь у благодійній акції

Слухайте його постійно і заряд бадьорості і крутий настрій вам забезпечені

Проведіть у такий спосіб старий рік і відчуйте наближення нового

Так, ви зможете зрозуміти, що рік був хороший, незважаючи ні на що

Розпишіть докладно кожну з них – як саме ви будете реалізовувати задумане

Будинку, гардеробу, телефону, соцмереж, звичок, страхів. Приберіть усе зайве і візьміть у новий рік тільки потрібне

Наприклад, одяг, який ви вирішили прибрати з гардеробу, можна віддати на благодійність або переробку. Не полінуйтеся це зробити

Як у дитинстві – повірте в диво. І почніть помічати його навколо

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки. Також варто взяти до уваги бюджет, який має в своєму розпорядженні людина.