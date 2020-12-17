Як стильно прикрасити вікна і двері до Нового року 2021: найкращі ідеї з фото

Додати святкового затишку в приміщеннях без великих витрат допоможуть невигадливі новорічні композиції з кулями і наклейки на вікна.

Новий рік вважається найголовнішим сімейним святом, а цього року ніч на 1 січня – найочікуваніша, адже, як багато хто сподівається, вона повинна все змінити на краще і залишити цей важкий рік у минулому. Однак існують свої нюанси прикращання будинку, на які варто звернути увагу. OBOZREVATEL дізнався, який декор краще використовувати для прикраси вікон і дверей до Нового року 2021.

Новорічний декор вікон

Це заняття припаде до душі всім домочадцям. Адже можна не тільки вирізати разом сніжинки, а й малювати на склі новорічні пейзажі зубною пастою і фарбами. Також можна вирізати з паперу різні трафарети у вигляді оленів, саней, сосен і всього, на що вистачить фантазії.

Прикраса вікон сніжинками. teenage.by

Прикрашаємо вікна за допомогою трафаретів. dekormyhome.ru

Такі прикраси кріпляться до скла за допомогою мила і з легкістю прибираються після закінчення свят.

Цікавою ідеєю буде прикрасити вікна готовими наклейками або ж намалювати щось на новорічну тематику за допомогою спеціального балончика із штучним снігом.

Прикраса вікон штучним снігом. wedart.com.ua

Ідея малюнка на вікнах. wedart.com.ua

Важливо дотримуватися єдиного стилю оформлення кімнат. Якщо ялинка вбрана в екостилі, то і для прикраси вікон краще підійдуть натуральні матеріали і декор, зроблений своїми руками. Наприклад, вінки з ялинових гілок, шишки на стрічках і свічки.

Ідеї прикрас вікон до Нового року 2021. koffkindom.ru

Замість того, щоб вішати над вікном дощик, прикрасьте його світлодіодною гірляндою. Таке рішення подарує настрій не тільки мешканцям квартири, а й сусідам.

Новорічний декор дверей

Для прикраси двері традиційно використовуються новорічні вінки. На Новий рік 2021 рішуче варто відмовитися від штучної мішури і замінити її живими гілочками або купити в магазині вже готовий, який прослужить вам багато років. Стилістика і колірна гамма вінка може бути різною, проте акцентні кольори на вінку краще підбирати під колір іграшок на ялинці.

Ідея вінка для прикраси стіни pexels.com

Ідея новорічного вінка для дверей pexels.com

Новорічний вінок 2021 pexels.com

Новорічний вінок на дверях pexels.com

Святковий вінок для вхідних дверей pexels.com

Якщо хочете зробити такий вінок самостійно, то вибирайте для прикраси шишки, мандарини, гілки, колечка сухофруктів з цитрусових, палички кориці, новорічні кулі і хвою.

Новорічний вінок своїми руками pexels.com

Прикраса стелажів і полиць

На полицях можна покласти також кілька ялинових гілок, поставити великі свічки, цукерки у вигляді посоха Санти і хаотично розкласти ялинкові кулі. Найпростішим варіантом буде придбати готові новорічні фігурки і сувеніри.

Як прикрасити дзеркало і полиці до Нового року 2021 pexels.com

Новорічна прикраса стелажів і полиць pexels.com

Якщо є камін, то на нього варто повісити великі червоні шкарпетки і покласти туди маленькі солодкі презенти. Така прикраса занурить вас в атмосферу американських фільмів про Різдво.

Як прикрасити камін до Нового року 2021 pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, найстильнішим новорічним декором 2021 року стали свічки, неприкрашена ялинка і вінтаж. Новий стиль в оздобленні ялинки і кімнат з'явився завдяки моді на раціональне споживання і екологічність.